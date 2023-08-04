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UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye yükselişe geçti!

Avrupa kupalarında boy gösteren 4 temsilcimizin aldığı galibiyetler sonrası Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti. Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. 2. ön eleme turu maçları dün akşam tamamlandı. Adana Demirspor, CFR Cluj karşısında 2-1’lik galibiyet elde etti. Beşiktaş ise KF Tirana’yı 2-0 mağlup etti. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar.

09:41 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?

Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?

Türkiye, Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerle UEFA ülke puanında yükselişe devam ediyor. Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından dün akşam Adana Demirspor ve Beşiktaş da aldığı galibiyetlerle tur atlamayı başardı. Sonuçlarla birlikte Türkiye’nin UEFA ülke puanındaki sıralaması değişti. Peki Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

HEDEF İLK 10

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa’da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa’da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi’ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.

Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10’a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1, Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi’ne gönderilen 2 takımdan 1’i doğrudan grup aşamasında başlayacak.




#Türkiye
#Beşiktaş
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
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