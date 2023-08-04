Türkiye, Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerle UEFA ülke puanında yükselişe devam ediyor. Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe 2. ön eleme turu maçlarını tamamladı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tur atlamasının ardından dün akşam Adana Demirspor ve Beşiktaş da aldığı galibiyetlerle tur atlamayı başardı. Sonuçlarla birlikte Türkiye’nin UEFA ülke puanındaki sıralaması değişti. Peki Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar.

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa’da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa’da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi’ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.