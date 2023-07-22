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Uykuluk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Uykuluk, hayvanın göğüs kafesinin üst kısmında bulunan timus ve pankreas bölgelerindeki bazı salgı bezlerinden oluşur. Beyaz ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Uykuluk, kuzu, dana ve koyun gibi hayvanlarından elde edilebilir. Çeşitli şekillerde pişirilebilen uykuluk tavada, ızgarada, fırında yaygın olarak yapılmaktadır. Ülkemizde Adana, Urfa ve Gaziantep gibi illerde yaygın olarak tüketilen uykuluk, İstanbul’un Sütlüce ilçesinde de gece lezzetlerinin başında geliyor. Peki uykuluk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Uykuluk nasıl pişirilir? İşte adım adım uykuluk tarifi yapılışı.

10:54 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Uykuluk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Uykuluk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden uykuluk ülkemizde sakatat severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Özellikle gece lezzeti olarak bilinen uykuluk, lezzeti ve kıvamıyla her yaştan insana hitap ediyor. Aşağıda sizlere vereceğimiz adımlarla evlerinize pratik ve hızlı bir şekilde uykuluk yaparak afiyetle tüketebilirsiniz. İşte adım adım uykuluk yapımı.

UYKULUK NEDİR, HAYVANIN NERESİDİR?

Uykuluk, hayvanın göğüs kafesinin üst kısmında bulunan timus ve pankreas bölgelerindeki bazı salgı bezlerinden oluşur. Beyaz ve yumuşak bir dokuya sahiptir.

UYKULUK HANGİ HAYVANLARDA OLUR?

Uykuluk, kuzu, dana ve koyun gibi hayvanlarından elde edilebilir.

UYKULUK TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1 kg kuzu uykuluk

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

  1. Uykuluğu temizleyin ve yıkayın.
  2. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.
  3. Sıvı yağı bir tavada kızdırın.
  4. Soğanı ve sarımsağı tavaya ekleyin ve kavurun.
  5. Uykuluğu tavaya ekleyin ve kavurun.
  6. Tuz ve karabiberi ekleyin ve karıştırın.
  7. Uykuluk suyunu çekene kadar pişirin.
  8. Uykuluk servise hazırdır. Afiyet olsun.

UYKULUK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Uykuluğu çok fazla pişirmeyin, aksi takdirde sertleşecektir.

Uykuluğu pişirirken, tuz ve karabiber eklemeyi unutmayın.

Uykuluk, soğan ve sarımsak ile birlikte pişirildiğinde daha lezzetli olur.

UYKULUK KAÇ KALORİ?

100 gram uykuluk toplamda 235,9 kaloridir.



#uykuluk
#gece lezzeti
#sakatat
#uykuluk tarifi
41 dakika önce
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Uykuluk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler?