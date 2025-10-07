VGM BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025: VGM burs başvuru ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları başladı. Maddi destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru sürecinin detaylarını araştırıyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler ve son başvuru tarihi ne zaman? İşte e-Devlet üzerinden erişilen başvuru ekranı…
2025-2026 eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen ortaöğrenim burslarında başvuru dönemi başladı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin eğitim masraflarına destek amacıyla sağlanan burs için başvurular online olarak alınıyor. Peki, VGM burs başvurusu nereden yapılır, kimler başvuru yapabilir, son tarih ne zaman? İşte tüm ayrıntılar…
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025
VGM ortaöğrenim bursu (İlkokul/ortaokul/lise) 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Yükseköğrenim bursu ve Yabancı uyruklu öğrenci bursu için tarihler ise henüz belirlenmedi. 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir.
2025- 2026 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.