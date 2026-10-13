Eyüpsultan’da 2 araca çarpan hafriyat kamyonunun İSKİ’nin bahçesine düştüğü anlar kamerada

Kuzey Marmara Otoyolu'nda facianın eşiğinden dönüldü: TIR'dan fırlayan lastik trafiği birbirine kattı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir TIR'dan koparak yola savrulan dev lastik, trafikte korku dolu anlara neden oldu. Araçların yoğun ve hızlı aktığı saatlerde yaşanan tehlikede, sürücülerin dikkati sayesinde olası bir zincirleme facianın eşiğinden dönüldü. Olay, saat 10.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir TIR'ın aksından henüz bilinmeyen bir nedenle kopan lastik, otoyolun ortasına doğru fırladı. Şeritler arasında kontrolsüzce yuvarlanan tonlarca ağırlıktaki lastiği gören sürücüler manevra yaparak çarpışmaktan son anda kurtuldu. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı o anlar kameraya anbean yansıdı.