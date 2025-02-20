Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) yapılan hava durumu tahminlerinde Artvin'de kar yağışı beklendiği bildirilmişti. Artvin'de etkili olan yağışla birlikte, okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklama da yapıldı.





ARTVİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 ŞUBAT





Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.





Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın gece yarısından itibaren şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.

Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 21 Şubat Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı.





Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de ayni tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.





Artvin'de kar yağışı kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi





Artvin'de kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı. Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, Hopa-Borçka kara yolunun Cankurtaran mevkisinde etkili oldu. Yağış ve buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı.