Bir süredir yapılan hava durumu uyarılarının ardından Artvin'de de kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji son tahminlerinde Karadeniz bölgesi için soğuk ve kar yağışlı havanın etkili olacağını duyurmuştu. Öğrenciler ise okulların yarın tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki Artvin'de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresinden (www.mgm.gov.tr) yapılan hava durumu tahminlerinde Artvin'de kar yağışı beklendiği bildirilmişti. Artvin'de etkili olan yağışla birlikte, okulların tatil edilmesine ilişkin resmi açıklama da yapıldı.
ARTVİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 21 ŞUBAT
Artvin'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın gece yarısından itibaren şiddetini artırmasının beklendiği belirtildi.
Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri) 21 Şubat Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de ayni tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
Artvin'de kar yağışı kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi
Artvin'de kar yağışı nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı. Kentte sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, Hopa-Borçka kara yolunun Cankurtaran mevkisinde etkili oldu. Yağış ve buzlanma nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçlar yolda mahsur kaldı.
Bazı tırların yolda kayması nedeniyle kara yolu bir süre çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından kontrollü şekilde ulaşıma açılan yolda, kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürdürülüyor.