"YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI, 1 ay mı olacak 2024? 15 tatil kaç gün sürecek, ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli yarıyıl tatil planı için hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer yandan tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, Yarıyıl tatili uzatıldı mı, 1 ay mı olacak? Öğrenci ve veliler dikkat! MEB son dakika açıklamaları...