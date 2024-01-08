"YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI, 1 ay mı olacak 2024? 15 tatil kaç gün sürecek, ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli yarıyıl tatil planı için hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer yandan tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, Yarıyıl tatili uzatıldı mı, 1 ay mı olacak? Öğrenci ve veliler dikkat! MEB son dakika açıklamaları...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Yarıyıl tatili sebebiyle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 19 Ocak cuma günü sona erecek. Öğrenciler 1. dönem karnelerini alacaklar. Öğrencilerin değimiyle Sömestr tatili 19 Ocak cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak.
YARIYIL TATİLİ UZATILACAK MI, KAÇ GÜN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yarıyıl tatilinin 1 ay olacağına yönelik açıklama gelmemiştir. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları yakından takip edilmelidir. Detaylı açıklama geldiği anda konuya yenisafak.com üzerinden ulaşabilirsiniz...
OKULLARIN KAPALI OLDUĞU TARİHLER BELLİ OLDU!
2024 yılının gelmesiyle birlikte resmi tatil günlerinde öğrenciler okula gitmeyecek. 2024 yılında hafta içine denk gelen tarihler belli oldu. İşte, 2024 resmi tatil günleri;
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı