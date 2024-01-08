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Yarıyıl tatili uzatıldı mı, 1 ay mı olacak? Öğrenci ve veliler dikkat! MEB son dakika açıklamaları...

"Yarıyıl tatili uzatıldı mı, 1 ay mı olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatilinin süresi hakkında sorgulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Peki, Yarıyıl tatili uzatıldı mı, 1 ay mı olacak? 15 tatil kaç gün sürecek, ne zaman başlayacak? MEB son dakika açıklamaları...

09:25 - 8/01/2024 понедельник
Güncelleme: 09:27 - 8/01/2024 понедельник
Yeni Şafak
yarıyıl tatili uzatıldı mı?
yarıyıl tatili uzatıldı mı?

"YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI, 1 ay mı olacak 2024? 15 tatil kaç gün sürecek, ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve veli yarıyıl tatil planı için hazırlıklarını sürdürüyor. Diğer yandan tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, Yarıyıl tatili uzatıldı mı, 1 ay mı olacak? Öğrenci ve veliler dikkat! MEB son dakika açıklamaları...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Yarıyıl tatili sebebiyle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri 19 Ocak cuma günü sona erecek. Öğrenciler 1. dönem karnelerini alacaklar. Öğrencilerin değimiyle Sömestr tatili 19 Ocak cuma günü okulların kapanmasıyla başlayacak.

YARIYIL TATİLİ UZATILACAK MI, KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yarıyıl tatilinin 1 ay olacağına yönelik açıklama gelmemiştir. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları yakından takip edilmelidir. Detaylı açıklama geldiği anda konuya yenisafak.com üzerinden ulaşabilirsiniz...

OKULLARIN KAPALI OLDUĞU TARİHLER BELLİ OLDU!

2024 yılının gelmesiyle birlikte resmi tatil günlerinde öğrenciler okula gitmeyecek. 2024 yılında hafta içine denk gelen tarihler belli oldu. İşte, 2024 resmi tatil günleri;


Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi


Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı


Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba


Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe


Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma


Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı


Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba


Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi


Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar


Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi


Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı


Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba


Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi


Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma


Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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