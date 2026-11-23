Fenerbahçe'de yaşananları yalnızca teknik direktör performansına bağlamak, asıl problemi görmezden gelmek olur. Ligin henüz 12. haftasında liderin 11 puan gerisine düşen ve kasım ayında şampiyonluk yarışından ciddi anlamda uzaklaşan bir takımın sorunu, kenar yönetiminden çok daha derin. Çünkü bu kadro planlamasıyla Conte, Guardiola veya Luis Enrique de gelse sahadaki tablonun çok farklı olması beklenemez.

Fenerbahçe'de artık teknik direktör değişikliğinden önce futbol aklının değişmesi gerekiyor. Kulübün en büyük problemlerinden biri, futbol yapılanmasında yeterli tecrübeye sahip olmayan isimlerin yalnızca camiayı tanıdıkları veya kulübün evladı oldukları gerekçesiyle kritik görevlere getirilmesi. Futbol yönetimi aidiyet kadar liyakat, tecrübe ve doğru planlama da gerektirir. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklendiğinde sezon boyunca yapılan hamlelerin büyük bölümü de yanlış oluyor.

Semedo'yu takımda tutabilmek adına takımın en golcü oyuncusu Talisca'dan vazgeçilmesi, bu plansızlığın en somut örneklerinden biri. Üstelik Acun Ilıcalı iddialarına girmiyorum bile. Talisca takımda tutulup sağ bek pozisyonuna Arda Okan gibi farklı profilde bir oyuncu kazandırılsaydı bugün çok daha dengeli bir kadrodan söz edebilirdik. Buradaki mesele yalnızca iki oyuncunun tercihi değil, ihtiyaçların doğru analiz edilip edilmediği.

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Sahaya baktığımızda ise Fenerbahçe'nin en belirgin problemlerinden biri atletizm ve dinamizm eksikliği. Orta sahada oyunun iki yönünü oynayabilen, box to box özellikleri taşıyan, topla birlikte alan kat edebilen, rakip eksiltebilen ve ceza sahasına ekstra koşular yapabilen bir oyuncuya ihtiyaç var. Fenerbahçe'nin merkezinde yalnızca pas bağlantısı kuran değil, oyunun temposunu yükselten ve rakip savunmanın dengesini bozan bir profil eksik. Sol kanatta da iç koridora kat ederek skor üretebilen, bire birde rakibini geçebilen bir oyuncu gerekiyor.

Çünkü modern futbolda yalnızca teknik kapasite yeterli değil. Mesafeleri hızlı kapatabilmek, topsuz oyunda doğru koşuları atmak, geçiş hücumlarında rakipten önce reaksiyon göstermek ve fiziksel mücadeleye ayak uydurmak zorundasınız. Fenerbahçe'nin bugün yaşadığı sorunlardan biri de tam olarak bu: Takımın oyun temposu ile kadronun fiziksel profili birbirini karşılamıyor.

Bir de işin psikolojik tarafı var. Fenerbahçe'de her başarısız sezonun ardından teknik direktörler, futbolcular ve yönetimler değişiyor ancak aynı hatalar tekrarlanıyor. Bu durum camiada sürekli bir güvensizlik, taraftarda sabırsızlık, futbolcuda ise baskı altında oynama refleksi oluşturuyor. Sürekli değişen hedefler ve yarım kalan projeler, sahadaki istikrarı da ortadan kaldırıyor.

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Fenerbahçe'nin artık günü kurtaran transferlere, tanıdık isimlere ve aidiyet üzerinden kurulan yapılara değil, profesyonel bir futbol organizasyonuna ihtiyacı var. Önce doğru futbol aklı oluşturulmalı, ardından teknik direktör ve oyuncu tercihleri bu plana göre yapılmalı. Aksi takdirde bugün Emre Belözoğlu tartışılır, yarın başka bir teknik direktör gelir. Değişmeyen tek şey ise Fenerbahçe'nin aynı sorunlarla yeni bir sezona başlaması olur.