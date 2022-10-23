YDS 2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sınavı, 23.10. 2022 tarihinde sabah saat 10:15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar salonlara alınmayacak. Hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar devam ediyor. 23 Ekim Pazar günü uygulanacak olan sınav için ÖSYM'nin açıkladığı İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak.

YDS-2 sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.

YDS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bugün düzenlenen olan sınava ilişkin cevap anahtarı açıklandığı gibi haberimizde olacaktır. Kurum genel olarak sınavlara ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarı 1-2 gün içerisinde erişime açılıyor.

ÖSYM YDS 2 soru ve cevap anahtarları için tıklayın

2022 YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçları 08.11.2022 tarihinde açıklanacak. YDS sonuçları için tıklayın

YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Hafta sonu uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2022-YDS/2) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 13.10.2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecektir.

YDS/2 - SINAVA GİRİŞ BELGESİ DÖKÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

YDS konu dağılımı ve soru sayısı

Kelime Bilgisi 6 Dil bilgisi 10 Cloze Test 10 Cümle Tamamlama 10 İngilizce-Türkçe Çeviri 3 Türkçe-İngilizce Çeviri 3 Okuma Parçaları 20 Diyalog Tamamlama 5 Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma 4 Paragraf Tamamlama 4 Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle 5

YDS sınavında toplam 80 soru bulunuyor. Bu soruların bölümlere göre dağılımı şu şekilde:

1-6. SORULAR VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ)

1 ADJECTIVE

1 ADVERB

1 VERB

1 NOUN

2 PHRASAL

7-16. SORULAR GRAMMAR (DİL BİLGİSİ)

3 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

2 PREPOSITIONS (EDATLAR)

5 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

17-21. SORULAR CLOZE TEST 1

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (PHRASAL) (KELİME BİLGİSİ)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

22-26. SORULAR CLOZE TEST 2

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (VERB) (FİİL)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

ÖSYM hafta sonu hangi sınavlar var? (ÖSYM sınav takvimi)

KPSS (Ortaöğretim): 06.11.2022 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak. e-YDS: 12.11.2022 tarihinde yapılacak. ALES: 20.11.2022 tarihinde yapılacak. Adalet Bakanlığı Sınavları: 26.11.2022 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak. Bir diğer sınav ise 27.11.2022 tarihinde yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecek. e-YDS: 03.12.2022 tarihinde yapılacak. Arabuluculuk: 04.12.2022 tarihinde uygulanacak. İSG: 11.12.2022 tarihinde, YDUS: 18.12.2022 tarihinde, MHUY: 18.12.2022 tarihinde, İCRA (Adalet Bakanlığı-İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı) ise25.12.2022 tarihinde yapılacak.