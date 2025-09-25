ÖSYM tarafından, 27 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2025/10 İngilizce) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. İşte YDS İngilizce giriş belgesi sorgulama ekranı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YDS/İngilizce sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
e-YDS 2025/10 İngilizce sınavı ne zaman?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 25 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren alabilecek.
e-YDS 2025 İngilizce sınavı giriş belgesi nasıl alınır?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2025/10 İngilizce) sınavına katılacak adaylar için Sınav Giriş Belgesi alma süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, belgeler yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edilebiliyor. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra “Sınavlarım” sekmesinden ilgili sınavı seçerek belgeyi görüntüleyebilir ve yazdırabilir. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı, sınav tarihi, saati ve sınav merkezi bilgileri yer alıyor. Belgede yer alan bilgilerde herhangi bir eksiklik olması durumunda, adayların vakit kaybetmeden ÖSYM ile iletişime geçmeleri öneriliyor.