Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS 2025/10 İngilizce) sınavına katılacak adaylar için Sınav Giriş Belgesi alma süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, belgeler yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden temin edilebiliyor. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra “Sınavlarım” sekmesinden ilgili sınavı seçerek belgeyi görüntüleyebilir ve yazdırabilir. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı, sınav tarihi, saati ve sınav merkezi bilgileri yer alıyor. Belgede yer alan bilgilerde herhangi bir eksiklik olması durumunda, adayların vakit kaybetmeden ÖSYM ile iletişime geçmeleri öneriliyor.