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YÖK duyurdu: Üniversite adayları 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf olacak

YKS kılavuzu yayınladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak. 17 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. YÖK’ten gelen son dakika açıklamasında adaylar YKS'de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf olacak. Peki YKS başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

13:17 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YKS sınav konuları

YKS sınav konuları

Üniversite adaylarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. YÖK, üniversite adaylarının YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf olacağını açıkladı. İşte detaylar...

YKS 2023 sınavı ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu, üniversite adaylarının 17-18 Haziran 2023’de yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf tutulmasına karar verdi. Yükseköğretim Kurulunun konuya ilişkin kararı ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konuldu.

Yükseköğretim Kurulundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin sadece bölgedeki öğrencileri değil tüm Türkiye’deki ortaöğretim öğrencilerini etkilediğine işaret edildi. Bu gerekçeyle YKS ile ilgili durum değerlendirmesi yapılarak bu kararın alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YKS sınav konuları hangileri?

“Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemleri, imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri de alarak Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Kurulumuz Kanun’un kendisine verdiği yetkiyi kullanmak suretiyle ülkemizde yaşanan bu olağanüstü şartları da göz önünde bulundurarak, ortaöğretim kurumlarında devam etmekte olan 12. sınıf ikinci dönemi öğrenimine ilişkin müfredattan öğrencilerimizi muaf tutarak 2023 YKS’de soru sorulmamasına karar vermiştir. Alınan karar ÖSYM’ye bildirilerek uygulamaya konulmuştur.”

YKS başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 2023 YKS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; YKS sınavı başvuruları 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

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24 dakika önce
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