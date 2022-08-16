Özgün Üniversite Boş Kontenjanları Açıklandı Mı 2022?
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Üniversite Boş Kontenjanları Açıklandı Mı 2022?

Üniversite boş kalan kontenjanlar araştırılıyor. YKS tercih sonuçları 15 Ağustos Pazartesi günü açıklanmasıyla gözler ek tercih sürecine çevrildi. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar üniversite boş kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırılıyor. Üniversitelerde açılacak boş kontenjanlar merak edilirken "Üniversite boş kontenjan açıklandı mı 2022? ÖSYM YKS 2022 boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite boş kontenjanları nasıl öğrenebilirim?" soruları gündeme geldi. İşte 2022 üniversite boş kontenjan sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS boş kontenjan sorgulama: 2022 üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Özgün

YKS ek yerleştirme işlemleri için boş kontenjanlar beklenecek. Tercih sonucunda kazanan ve kayıt yaptırmaya adaylardan kalan kontenjanlar ile hiç tercih edilmeyen kontenjanlar birleştirilerek boş kontenjanlar açıklanacak. Peki, üniversite boş kontenjan açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

ÖSYM henüz boş kontenjanlar ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak YÖK Başkanı Erol Özvar sınava katılan 2milyon 900 bin aday arasından açık öğretimler hariç 850 bin adayın yerleştiğini duyurdu.

YKS 2022 BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

15 Ağustos’ta ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih sonuçları sonrasında ek tercih süreci gündeme geldi. Herhangi bir üniversiteye ve bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercih hakkını kullanabilecek. Söz konusu YKS 2. Ek tercih sürecine ilişkin kılavuzun erişime açılıp açılmadığı merak konusu oldu. YKS 2. Ek tercihlere ilişkin kılavuzun da erişime açılması bekleniyor. Ek tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversite boş kontenjanları, taban puanları görüntüleyebilecek. ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuzda lisans ve önlisans programlarının listesi yer alacak.

2022 yılı için toplam üniversite kontenjanlarının 1 milyon 22 bin 45 kontenjan olduğu açıklandı. YKS trcih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelere yerleşen kişi sayısı 850 bin oldu. Hal böyleyken toplamda 172 bin 45 kontenjanın hala açık olduğu öngörülüyor. Ancak henüz kalan boş kontenjan hakkında ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS TYT AYT BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022 VE NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme kapsamında herhangi bir üniversite programına giren öğrenciler, ek yerleştirme için başvuruda bulunmayacaktır. Lisans ve önlisans bölümlerine merkezi yerleştirmede puanlarının gerisinde puana sahip öğrenciler yerleştirilmeyecektir. Net kayıt nihayetinde boşluk olan programlara ön kayıtla öğrenci kabul edilmeyecektir.. YKS ek tercihleri ise, okul kayıt tarihi olan 22-26 Ağustos tarihleri sonrasında yapılmas bekleniyor.

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