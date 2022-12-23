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Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları nasıl yapılacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir rakipleri kim oldu?
Ziraat Türkiye kupası eşleşmeleri

Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları sona erdi. Salı günü oynanmaya başlayan mücadelelerde 11 takım adını son 16 turuna yazdırma başarısı gösterdi. Son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri

  1. Corendon Alanyaspor - Galatasaray
  2. Gaziantep FK - Konyaspor
  3. Demir Grup Sivasspor - TECO Karacabey Belediye Spor
  4. Ümraniyespor - Trabzonspor
  5. Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
  6. Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor
  7. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
  8. MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları nasıl yapılacak?

Son 16 turunda yer alacak olan takımlar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde karşılaşacak. Son 16 turunda seri başı uygulaması, takımların geçtiğimiz sezon Süper Ligi bitirdiği sıraya göre yapılıyor. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.

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