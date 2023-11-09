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100 Euro serbest piyasa fiyatı ne kadar?

Canlı Euro alış kuru ve Euro satış kuru fiyatı, Türkiye'de serbest piyasada işlem gören Euro'nun alış ve satış fiyatlarını ifade eder. Peki 100 Euro ne kadar? 100 Euro kaç TL?

17:12 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
100 Euro kaç TL oldu?

100 Euro kaç TL oldu?

Canlı Euro alış kuru ve Euro satış kuru fiyatı, döviz kuru hesaplama yöntemi ile anında Euro-TL hesaplaması yapılmakta.

100 Euro kaç TL oldu?

Euro kuru bugün itibariyle, alışta 30,5646 TL, satışta 30,5752 TL seviyesinde bulunuyor. Euro alış kuru ve Euro satış kuru tarihi itibariyle güncellenmiştir. 1 Euro 30,5752 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 100 Euro karşılığında 3057,5200 Türk Lirası alınabilmektedir.

100 Euro serbest piyasa fiyatı ne kadar?

Euro, düne göre %0 değişiklik ile, Euro alış kuru 30,5646 TL, Euro satış kuru 30,5752 TL’dir. Euro kuru en son tarihinde güncellenmiştir.


Altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları FED faiz kararı öncesi diken üstünde. Altın fiyatı, yatırım tercihini sarı metalden yana kullananlar tarafından sorgulanıyor. Altın, tarih boyunca değerli bir metal olarak kabul edilmiştir. Altın, enflasyona karşı dayanıklı bir yatırımdır. Altın fiyatları, kriz dönemlerinde genellikle yükselir çünkü altın, güvenli bir liman olarak görülür. Canlı altın fiyatı, altın piyasasındaki son fiyat hareketlerini gösterir. Canlı Altın fiyatları, küresel ekonomik riskler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle son aylarda yükseliştedir. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapacaklar Kapalıçarşı altın fiyatları son durumun ne olduğunu mutlaka bakarlar. İşte piyasadan en güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ile altın piyasasındaki son dakika haberleri.


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#Canlı Euro alış kuru
18 dakika önce
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Altın fiyatları ne kadar oldu?