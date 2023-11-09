100 Euro kaç TL oldu?
Canlı Euro alış kuru ve Euro satış kuru fiyatı, döviz kuru hesaplama yöntemi ile anında Euro-TL hesaplaması yapılmakta.
100 Euro kaç TL oldu?
Euro kuru bugün itibariyle, alışta 30,5646 TL, satışta 30,5752 TL seviyesinde bulunuyor. Euro alış kuru ve Euro satış kuru tarihi itibariyle güncellenmiştir. 1 Euro 30,5752 Türk Lirası karşılık gelmektedir. 100 Euro karşılığında 3057,5200 Türk Lirası alınabilmektedir.
100 Euro serbest piyasa fiyatı ne kadar?
Euro, düne göre %0 değişiklik ile, Euro alış kuru 30,5646 TL, Euro satış kuru 30,5752 TL’dir. Euro kuru en son tarihinde güncellenmiştir.