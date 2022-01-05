2022 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih kılavuzu EKPSS kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM, engelli personel alımı tercihleri için 2022-EKPSS Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na sınava ilişkin bilgiler de belli oldu. Buna göre EKPSS 2022 tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS 2022 EKPSS tercih başvuru tarihleri ve şartları haberimizde...

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