2022 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih kılavuzu

EKPSS kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurumlarının boş kadrolarına yerleştirilecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Adaylar tercihlerini 05 – 14 Ocak 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Ocak 2022 günü, saat 23.59’a kadar yapabilecekler.
EKPSS TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.
EKPSS 2022 NE ZAMAN?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) başvuruları 27 Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Sınav ise 24 Nisan 2022 tarihinde organize edilecek.