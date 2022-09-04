MEB personel alımı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı aşçı, şoför, temizlik personeli alacak! Milli Eğitim Bakanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu son dakika açıklamasının ardından MEB aşçı ve yardımcı, şoför, temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak, başvurusu nasıl yapılır konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Mili Eğitim Bakanlığı hangi mesleklerden işçi alıyor? MEB personel alamı 2022 başvuru nasıl yapılır, alım şartları neler?

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