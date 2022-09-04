Özgün MEB personel alımı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı aşçı, şoför, temizlik personeli alacak
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MEB personel alımı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı aşçı, şoför, temizlik personeli alacak!

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu son dakika açıklamasının ardından MEB aşçı ve yardımcı, şoför, temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak, başvurusu nasıl yapılır konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki Mili Eğitim Bakanlığı hangi mesleklerden işçi alıyor? MEB personel alamı 2022 başvuru nasıl yapılır, alım şartları neler?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 MEB alımları başladı mı, başvurular ne zaman nereden yapılacak? Aşçı, şoför, temizlik personeli​ alım şartları neler?
Milli Eğitim Bakanlığı alımları 2022

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bakanlığın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, MEB'e KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, merkez teşkilatı birimlerinde görev yapacak 2 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 8'i kadın 24 temizlik personeli ve 10 şoför olmak üzere toplam 40 sözleşmeli personel alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı aşçı, şoför, temizlik personeli alımı iş başvurusu ne zaman, nereden yapılacak?

Başvurular e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden 12-16 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.

İlanın detayları ve başvuru şartlarına Resmi Gazete'den ulaşılabiliyor.

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