Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 e-Sınav takvimi açıklandı: MEB Açık Lise e-Sınav başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler ve tüm detaylar

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem sınav takvimini ve sınav yöntemlerini duyurdu.

Bu yıl ilk kez geniş kapsamlı şekilde uygulanacak olan e-Sınav sistemi, öğrencilerin ders sayılarına göre iki farklı grupta yürütülecek.





Kimler e-Sınava girecek?

Bakanlığın açıklamasına göre, 9 ve daha az sayıda dersten sınava girecek öğrenciler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki öğrenciler (engelli, tutuklu ve hükümlüler hariç) e-Sınav sistemine dâhil olacak. Bu gruptaki öğrenciler, 19 Ekim 2025 Perşembe günü saat 23.59’a kadar randevularını almak zorunda.

Randevular, aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden, e-Devlet şifresiyle, MEBİM 444 0 632 hattı veya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla alınabiliyor.





10’dan fazla dersi olanlar için ayrı tarih

Açık Lise’de 10’dan fazla ders seçmiş öğrenciler, e-Sınava katılmak istiyorlarsa 20-31 Ekim 2025 tarihleri arasında randevularını oluşturabilecek. Bu tarihler arasında randevu almayan öğrenciler ise 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak yüz yüze (basılı evrakla) sınava katılacak.





Yurt dışı öğrencileri e-Sınav dışında

MEB ayrıca, KKTC dışındaki yurt dışı programına kayıtlı öğrencilerin, engelli, sosyal hizmet kurumlarında kalan, ıslah evi öğrencilerinin ve tutuklu/hükümlülerin e-Sınava giremeyeceğini belirtti. Bu öğrenciler sadece basılı evrakla yapılan yüz yüze sınavlara katılabilecek.





Ders kitapları güncellendi

Bakanlık, Açık Lise müfredatında yer alan ders kitaplarının da güncellendiğini duyurdu. Öğrenciler, güncel içeriklere aokul.gov.tr adresinden ulaşabilecek.





Giriş belgesi 24 Kasım’da alınacak

e-Sınav randevusu alan öğrenciler, 24 Kasım 2025’ten itibaren sistem üzerinden “e-Sınav Giriş Belgesi”ni alabilecek. Belgeye ulaşmak için öğrencilerin, aolweb.meb.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları veya e-Devlet bilgileriyle giriş yapmaları yeterli olacak.