Adana Demirspor

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Maça hızlı başlayan Karadeniz ekibi ilk yarıda iki gol, ikinci yarıda bir gol bularak zorlu maçtan 3-0 galip ayrıldı. Altın değerinde 3 puan kazanan bordo-mavililer bu sonuçla puanını 9'a çıkararak 4. sırada yer aldı. Goller dakika 29' Paul Onuachu, 41' Anastasios Bakasetas ve 61' Edin Visca'dan geldi. Beşiktaş aldığı bu mağlubiyetle 7 puanla 9. sırada yer aldı. Trabzonspor - Beşiktaş maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.