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Adana Demirspor - Trabzonspor Canlı Skor Ekranı

Adana Demirspor - Trabzonspor canlı skor ve canlı sonuç takibini haberimizden yapabilirsiniz. Trendyol Süper Lig 8. haftasında Adana Demirspor evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. İşte Adana Demirspor - Trabzonspor canlı skor ekranı.

16:54 . 6/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adana Demirspor - Trabzonspor canlı skor

Adana Demirspor - Trabzonspor canlı skor

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Adana Demirspor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Adana Demirspor - Trabzonspor canlı skor ve canlı sonuç ekranı haberimizde.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR - CANLI SONUÇ

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#Adana Demirspor
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
33 dakika önce
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