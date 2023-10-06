Adana Demirspor - Trabzonspor canlı skor
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Adana Demirspor ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Adana Demirspor - Trabzonspor canlı skor ve canlı sonuç ekranı haberimizde.
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR - CANLI SONUÇ
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR CANLI SKOR - CANLI SONUÇ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Adana Demirspor
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
33 dakika önce