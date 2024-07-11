Son ölçümlere göre bölgede saat 06.30'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.