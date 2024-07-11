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AFAD duyurdu: Afyonkarahisar'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afyonkarahisar'ın Merkez ilçesinde peş peşe 4.4 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti. Peki, Afyon depremi sonrası hasar veya yaralanma var mı? İşte detaylı bilgiler...

08:46 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Afyon depremi
Afyon depremi

Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

AFYON'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ölçümlerine göre bugün saat 06.24'de Afyonkarahisar Merkez'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son ölçümlere göre bölgede saat 06.30'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

11 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.



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