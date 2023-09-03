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Eylül ayı aile yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan aylık ödemelerdir. Bu ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Destek Programı kapsamında yapılmaktadır. Eylül ayı aile destek ödemeleri 15 Eylül’de hesaplara yatması bekleniyor. Peki aile destek ödemesi ne kadar? İşte aile destek paketi sorgulama ekranı.

14:01 . 3/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Eylül ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatar?

Eylül ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatar?

Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında başlatılmış ve 12 ay boyunca devam etmesi planlanmıştır. Ancak, enflasyon nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla destek sağlamak amacıyla, programın 2023 yılı Haziran ayına kadar uzatılması kararı alınmıştır. Aile Destek Ödemeleri, hane içindeki kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre belirlenmektedir.

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Türkiye Aile Destek Programı eylül ayı ödemelerinin yatırılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak. Ağustos ayı aile destek ödemeleri 15 Ağustos tarihinde hesaplara yatmaya başlamıştı. Eylül ayı ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında başlaması bekleniyor.

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

Aile Destek Programı, hane içindeki kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altı olan ailelere 1.250 TL, 450 TL'nin üzerinde 911,15 TL ve altı olan ailelere 1.100 TL, 911,15 TL'nin üzerinde 1.372,30 TL ve altı olan ailelere 950 TL, 1.372,30 TL'nin üzerinde 1.833,45 TL'den az olan ailelere 850 TL ödeme yapılmaktadır.

Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatar?

Aile Destek Ödemeleri, her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Ödemeler, hak sahiplerinin Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır.

Aile Destek Programı başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Aile Destek Ödemeleri'nden yararlanmak için, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilmektedir.

Aile Destek Ödemeleri, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu ödemeler, ailelere gıda, giyim, sağlık ve eğitim gibi alanlarda destek sağlamaktadır.

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#Aile Destek Ödemeleri
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Eylül ayı aile yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?