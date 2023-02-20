İspanya La Liga 22. haftasında Barcelona evinde Cadiz’i konuk etti. Xavi’nin öğrencileri maçı 2-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Goller dakika 43’ Sergi Roberto ve 45+1’ Robert Lewandowski’den geldi. Bu sonuçla lider Barcelona ligde puanını 59’a çıkararak en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki puan farkını korudu. Barcelona - Cadiz maç özetini izlemek için ve İspanya La Liga puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.