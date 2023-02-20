Hollanda Eredivisie Ligi 22. haftasında Ajax evinde Sparta Rotterdam’ı konuk etti. Ajax ilk yarıda 2, ikinci yarıda bulduğu 2 golle rakibini 4-0 mağlup etti. Goller dakika 6’ Dusan Tadic, 27’ Kenneth Taylor, 64’ Dusan Tadic ve 84’ Mohammed Kudus’dan geldi. Takımının 84. dakikada frikikten son golünü kaydeden yıldız futbolcu Kudus, formasının içindeki atlete yazdığı "Huzur içinde uyu Atsu." ifadelerini tribüne göstererek Ganalı meslektaşını andı. Ajax - Sparta Rotterdam maç özetini izlemek ve Hollanda Eredivisie Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
10:08 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ajax 4-0 Sparta Rotterdam Maç Özeti
Hollanda Eredivisie Ligi 22. haftasında Ajax ve Sparta Rotterdam karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekip Ajax’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
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