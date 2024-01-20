31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. AK Parti 2024 yerel seçimleri içini adaylarını bir bir açıklıyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olurken, AK Parti'de Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı belli oldu. Peki AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı kim? Beylikdüzü'nde AK Parti kimi aday gösterdi? İşte Beylikdüzü AK Parti belediye başkan adayı.

Aslen Trabzonlu olan Günaydın, 29 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gelmiştir. Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun olduktan sonra çift dal Lisans eğitimi ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1957 yılında kurulan Tekstil ve İnşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olup firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Beylikdüzü İlçesindeKaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyeti Kızılay, Yeşilay gibi birçok Sivil Toplum Kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev almıştır. Siyasi hayatına 2009-2014yerel seçimlerindeAk Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başlamıştır.2019 yılı yerel seçimlerinde Beylikdüzü ilçesinden Büyükşehir Meclis Üyesi adayı olarak devam etmiş, 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK PARTİ Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçilmiştir. Evli ve 3 çocuğu olup bir torunu bulunmaktadır.