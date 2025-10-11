Al-İmran Suresi konusu nedir, neyi anlatır?

Medine devrinde nâzil olan Al-İmran Suresi 200 ayettir. Bakara Suresi'nden sonra en uzun sure olan Al-i İmran suresinin konusu merak edilmektedir.

Al-İmran Suresi'nde peygamberlik meselesi ele alınarak bütün yönleriyle ortaya konmuştur. Sûre gerek konu ve muhteva gerekse üslûp bakımından Bakara sûresini andırmakta ve onun devamı gibi görünmektedir. Ayrıca Meryem, Hac, Enfâl ve Tevbe sûreleriyle de yakından ilgili bazı bölümler içerir.