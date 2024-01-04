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2024'ün ilk ALES sınavı için geri sayım! ALES/1 sınavı için başvurular ne zaman yapılacak?

ALES 2024 sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM 2024 sınav tarihlerini geçtiğimiz aylarda açıkladı. Bunlar arasında yılda üç kez düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES 2024 sınavları merak ediliyor. Peki, ALES/1 sınavı ve başvuruları ne zaman alınacak? İşte 2024 ALES/1 başvuru tarihleri...

08:29 - 4/01/2024 Thursday
Güncelleme: 08:47 - 4/01/2024 Thursday
Yeni Şafak
ALES
ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Sınav başvurularını bekleyen adaylar, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ALES takvimini sorguluyor. İşte, ALES/1 sınav ve başvuru tarihleri...

ALES/1 BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

2024 ALES/1 sınavı için başvurular 1-11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar için geç başvuru günü ise 19 Mart 2024 olacak.

2024 ALES/1 başvuru ve sınav tarihi: ALES başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

ALES/1 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 21 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 10 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES NEDİR VE KİMLER GİREBİLİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.

Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.



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