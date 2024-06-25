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ALES geç başvuruları ne zaman sona erecek? 2024 ÖSYM ALES/2 geç başvuru tarihi

ALES 2 için araştırmalar başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı lisansüstü eğitim ya da kariyer hedefi olanların gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 ALES/2 geç başvuruları ne zaman bitecek, başvuru nasıl yapılır? İşte 2024 ÖSYM ALES/2 geç başvuru tarihi...

09:07 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
ALES
ALES

ALES/2 sınav ve başvuru tarihleri, yüksek lisans eğitimi alarak kariyerlerine devam etmek isteyen üniversite mezunlarının gündemindeki yerini koruyor. ALES 2 ne zaman, geç başvurular ayın kaçında yapılacak sorusuyla araştırılan sınava ilişkin detaylar ÖSYM tarafından paylaşıldı.

ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından bu yılın ikinci ALES/2 sınavı için geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/2 sınavı geç başvuruları, 26 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

ALES/2 geç başvuru tarihi: ALES geç başvuruları ne zaman, başvuru nasıl yapılır? - 1

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 ALES takvimi sonrasında sınav tarihleri belli oldu.

Buna göre; Bu yılın ikinci ALES sınavı 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

ALES 2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 2 geç başvuru ücreti ise 735 TL olarak açıklandı.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar ise 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.



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ALES geç başvuruları ne zaman sona erecek? 2024 ÖSYM ALES/2 geç başvuru tarihi