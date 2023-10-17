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Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 712 bin liraya geriledi.

17:44 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Altının kilogramı 1 milyon 712 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 1 milyon 712 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 703 bin lira, en yüksek 1 milyon 800 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 4,2 azalışla 1 milyon 712 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 289 milyon 833 bin 483,48 lira, işlem miktarı ise 1.911,76 kilogram oldu.

Altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar hangileri?

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 609 milyon 770 bin 131,01 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler oldu.

Altın Fiyatları: Canlı altın kuru bugün ne kadar?
Altın Fiyatları: Canlı altın kuru bugün ne kadar?

Altın fiyatları merak konusu. Altın fiyatı, yatırım tercihini sarı metalden yana kullananlar tarafından sorgulanıyor. Altın, tarih boyunca değerli bir metal olarak kabul edilmiştir. Altın, enflasyona karşı dayanıklı bir yatırımdır. Altın fiyatları, kriz dönemlerinde genellikle yükselir çünkü altın, güvenli bir liman olarak görülür. Canlı altın fiyatı, altın piyasasındaki son fiyat hareketlerini gösterir. Canlı Altın fiyatları, küresel ekonomik riskler ve siyasi belirsizlikler nedeniyle son aylarda yükseliştedir. Güvenli liman olarak görülen altına yatırım yapacaklar Kapalıçarşı altın fiyatları son durumun ne olduğunu mutlaka bakarlar. İşte piyasadan en güncel altın fiyatları, gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları ile altın piyasasındaki son dakika haberleri.


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Altın Fiyatları: Canlı altın kuru bugün ne kadar?