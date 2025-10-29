Amazon AWS ve Azure’un çöküşü interneti felç etti: PUBG, Xbox, Outlook... Hepsi aynı anda gitti

Dünyanın en büyük iki bulut hizmeti sağlayıcısı Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure’da yaşanan eş zamanlı arızalar, global internet trafiğini felç etti. Microsoft 365, Outlook, Xbox, Teams, Sea of Thieves ve PUBG gibi popüler servislerde erişim sorunları yaşanırken, milyonlarca kullanıcı bağlantı hatalarıyla karşılaştı. Uzmanlar, bu çöküşün dijital dünyanın birkaç şirkete bağımlı hale geldiğini açıkça gösterdiğini söylüyor.
29 Ekim 2025 Çarşamba günü, dünyanın dijital omurgasını oluşturan iki dev platform - Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure - aynı anda teknik sorunlar yaşamaya başladı. Kesinti, kısa sürede global ölçekte hissedildi. Microsoft 365, Outlook, Teams, Xbox, PubG, Sea of Thieves gibi popüler servislerde erişim sorunları yaşanırken, birçok kullanıcı sosyal medya üzerinden “internetin çöktüğü” yorumlarını paylaştı.
Downdetector verilerine göre yalnızca AWS tarafında 6 binden fazla kullanıcı aynı anda arıza bildirdi. Amazon cephesi, hizmetlerin “normal şekilde çalıştığını” savunurken, Microsoft Azure ekibi “Front Door ağı” üzerinden oluşan bir konfigürasyon hatasını doğruladı. Şirket, “sistemi bilinen son kararlı sürüme döndürme” sürecini başlattığını açıkladı.
Uzmanlara göre bu eş zamanlı kesinti, internet altyapısının tehlikeli derecede merkezileştiğini bir kez daha gösterdi. Dijital ekonominin büyük bölümü birkaç bulut devine bağımlı hale gelirken, yaşanan son olay “çoklu bulut” stratejisinin önemini yeniden gündeme taşıdı. Siber güvenlik analistleri, benzer çöküşlerin finansal sistemler ve kamu hizmetleri üzerinde daha büyük etkiler yaratabileceği konusunda uyarıyor.