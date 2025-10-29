Amazon AWS ve Azure’un çöküşü interneti felç etti: PUBG, Xbox, Outlook... Hepsi aynı anda gitti

Dünyanın en büyük bulut hizmetleri AWS ve Azure’da yaşanan eş zamanlı arızalar, Microsoft 365’ten PUBG’ye kadar birçok platformu çevrimdışı bıraktı.





29 Ekim 2025 Çarşamba günü, dünyanın dijital omurgasını oluşturan iki dev platform - Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure - aynı anda teknik sorunlar yaşamaya başladı. Kesinti, kısa sürede global ölçekte hissedildi. Microsoft 365, Outlook, Teams, Xbox, PubG, Sea of Thieves gibi popüler servislerde erişim sorunları yaşanırken, birçok kullanıcı sosyal medya üzerinden “internetin çöktüğü” yorumlarını paylaştı.





Downdetector verilerine göre yalnızca AWS tarafında 6 binden fazla kullanıcı aynı anda arıza bildirdi. Amazon cephesi, hizmetlerin “normal şekilde çalıştığını” savunurken, Microsoft Azure ekibi “Front Door ağı” üzerinden oluşan bir konfigürasyon hatasını doğruladı. Şirket, “sistemi bilinen son kararlı sürüme döndürme” sürecini başlattığını açıkladı.



