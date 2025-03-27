Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte AÖF sınav tarihleri de belli oldu. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 Bahar vize, final ve yaz okulu sınav takvimi...