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Anadolu Üniversitesi sınav takvimi: AÖF bahar dönemi vize, final ve yaz okulu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi sınav takvimi: AÖF bahar dönemi vize, final ve yaz okulu sınavları ne zaman?

16:4727/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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AÖF Bahar dönemi ara sınavları
AÖF Bahar dönemi ara sınavları

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimini duyurdu. AÖF bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgeleri ise sınavdan bir hafta öncesinde erişime açılacak. Peki AÖF bahar dönemi vize, final ve yaz okulu sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte AÖF sınav tarihleri de belli oldu. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi AÖF 2024-2025 Bahar vize, final ve yaz okulu sınav takvimi...

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik takvime göre bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025’te yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF dönem sonu final sınavları ise 24-25 Mayıs’ta organize edilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

AÖF yaz okulu sınavları da 16 Ağustos’ta yapılacak.

#AÖF
#AÖF sınavları
#Anadolu Üniversitesi

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