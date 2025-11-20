AÖF SINAV TARİHİ 2025: AÖF sınavları ne zaman, güz dönemi vize sınav tarihleri hangi günler?

AÖF öğrencilerinin beklediği 2025 Güz Dönemi sınav takvimi duyuruldu. Güz dönemi ara ve dönem sonu sınavlarına geri sayım başlarken, adaylar sınavların yapılacağı tarihler ile sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını yakından takip ediyor. Anadolu Üniversitesi’nin paylaştığı son açıklamaya göre AÖF sınav sürecine dair güncel bilgiler netleşti. İşte merak edilen detaylar…