AÖF SINAV TARİHİ 2025: AÖF sınavları ne zaman, güz dönemi vize sınav tarihleri hangi günler?

AÖF SINAV TARİHİ 2025: AÖF sınavları ne zaman, güz dönemi vize sınav tarihleri hangi günler?

10:3920/11/2025, Perşembe
AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖF sınav tarihleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 Güz Dönemi sınav takvimini yayımladı. Dönem sonu sınavlarına hazırlanan öğrenciler, ara sınav ve dönem sonu sınavlarının yapılacağı tarihleri araştırırken sınav giriş belgelerinin açıklanacağı gün de merak konusu oldu. Peki AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman, sınav yerleri duyuruldu mu?

AÖF öğrencilerinin beklediği 2025 Güz Dönemi sınav takvimi duyuruldu. Güz dönemi ara ve dönem sonu sınavlarına geri sayım başlarken, adaylar sınavların yapılacağı tarihler ile sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını yakından takip ediyor. Anadolu Üniversitesi’nin paylaştığı son açıklamaya göre AÖF sınav sürecine dair güncel bilgiler netleşti. İşte merak edilen detaylar…

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

