Milli Eğitim Bakanlığı açık lise sınavlarını bu sene yüz yüze olacak şekilde 16-17 Mart 2024 tarihlerinde 3 oturum olarak yapacak. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmen olarak görev alacak öğretmenlerin alacağı ücret merak kazandı. Peki 2024 Açık lise sınav görevli ücretleri ne kadar? İşte, MEB sınav görevli ücretleri!