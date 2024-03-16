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AÖL sınav görevlisi ücretleri ne kadar 2024? MEB gözetmen ücreti zamlandı mı, ne zaman yatar?

AÖL 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yüz yüze organize edilen sınavlarda öğretmenler ve kamu kurumu çalışanları, bina yöneticisi, bina sınav sorumlusu, gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen gibi görevlerde bulunacak. Açık lise sınavlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu ve diğer görevlerde bulunanların alacağı sınav ücreti merak kazandı. Peki MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2024? MEB gözetmen ücreti zamlandı mı, ne zaman yatar? İşte, Salon başkanı, yardımcı gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretlerine ilişkin bilgiler…

14:02 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sınav görevlisi ücreti
Sınav görevlisi ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı açık lise sınavlarını bu sene yüz yüze olacak şekilde 16-17 Mart 2024 tarihlerinde 3 oturum olarak yapacak. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmen olarak görev alacak öğretmenlerin alacağı ücret merak kazandı. Peki 2024 Açık lise sınav görevli ücretleri ne kadar? İşte, MEB sınav görevli ücretleri!

AÖL SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları her yıl toplam 3 kez yapılıyor. 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Sınav görevli ücretleri memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplandığından yılda iki kez artış gösteriyor.

Açık lise sınavlarında salon başkanı olarak görev yapanlar 1.057 TL ve Gözetmen olarak görev alanlar 1.025 TL ödeme alacak. Yedek gözetmen ücreti ise 769 TL olacak.

2024 sınav görevli ücretleri yüzde 15’lik vergi dilimi esas alınarak hesaplandığından ödenen tutarlar değişiklik gösterebilir. Ödeme tarihlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

2024 MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

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