Milli Eğitim Bakanlığı açık lise sınavlarını bu sene yüz yüze olacak şekilde 16-17 Mart 2024 tarihlerinde 3 oturum olarak yapacak. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan açık lise sınavlarında Salon Başkanı, Gözetmen ve Yedek Gözetmen olarak görev alacak öğretmenlerin alacağı ücret merak kazandı. Peki 2024 Açık lise sınav görevli ücretleri ne kadar? İşte, MEB sınav görevli ücretleri!
AÖL SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesi sınavları her yıl toplam 3 kez yapılıyor. 2. dönem sınavları 16-17 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Sınav görevli ücretleri memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplandığından yılda iki kez artış gösteriyor.
Açık lise sınavlarında salon başkanı olarak görev yapanlar 1.057 TL ve Gözetmen olarak görev alanlar 1.025 TL ödeme alacak. Yedek gözetmen ücreti ise 769 TL olacak.
2024 sınav görevli ücretleri yüzde 15’lik vergi dilimi esas alınarak hesaplandığından ödenen tutarlar değişiklik gösterebilir. Ödeme tarihlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı herhangi bir bilgilendirme yapmadı.
2024 MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL
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