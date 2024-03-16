Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav süreciyle ilgili ayrıntılar belli oldu. MEB tarafından paylaşılan takvimle AÖL sınav sorularının yayımlanacağı ve sonuçlandırılacağı tarihe yer verildi. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI
AÖL soruları ve cevaplarının, 20-21 Mart tarihlerinde erişime açılması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının 15 Nisan tarihinde erişime açılması bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖL sınav sonuçları, Açık Öğretim Lisesi internet sitesine öğrenci girişi yapılarak öğrenilecek.
AÖL SINAV PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Açık Lise sınavlarında öğrencilerin doğru yanıtladıkları sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak.
Ders geçme notu alt sınırı 45 olurken adayların ilgili sınavdan geçer not almaları için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekmektedir.
Açık lise sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmez. Açık lise sınavlarında doğru yanıtlara göre alınacak puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
9 doğru cevap, 45 puan
10 doğru cevap, 50 puan
11 doğru cevap, 55 puan
12 doğru cevap, 60 puan