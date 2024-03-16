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Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuç öğrenme ekranı

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları bugün ve yarın uygulanıyor. 16-17 Mart 2024 tarihlerinde uygulanan AÖL sınavları ardından AÖL sonuçları için sorular gündemde... Öğrenciler AÖL sınav sonuçları için araştırmaya geçiyor. Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 / 2. Dönem Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL sınavlarının sonuçları ile ilgili son durum..

16:21 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖL
AÖL

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav süreciyle ilgili ayrıntılar belli oldu. MEB tarafından paylaşılan takvimle AÖL sınav sorularının yayımlanacağı ve sonuçlandırılacağı tarihe yer verildi. Peki, AÖL sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? AÖL 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI

AÖL soruları ve cevaplarının, 20-21 Mart tarihlerinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının 15 Nisan tarihinde erişime açılması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖL sınav sonuçları, Açık Öğretim Lisesi internet sitesine öğrenci girişi yapılarak öğrenilecek.

AÖL SINAV PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Açık Lise sınavlarında öğrencilerin doğru yanıtladıkları sorunun puan olarak karşılığı 5 (beş) olacak.

Ders geçme notu alt sınırı 45 olurken adayların ilgili sınavdan geçer not almaları için en az 9 soruya doğru yanıt vermesi gerekmektedir.

Açık lise sınavlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürmez. Açık lise sınavlarında doğru yanıtlara göre alınacak puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

9 doğru cevap, 45 puan

10 doğru cevap, 50 puan

11 doğru cevap, 55 puan

12 doğru cevap, 60 puan



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