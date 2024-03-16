AÖL 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde yüz yüze organize edilen sınavlarda öğretmenler ve kamu kurumu çalışanları, bina yöneticisi, bina sınav sorumlusu, gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen gibi görevlerde bulunacak. Açık lise sınavlarında salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu ve diğer görevlerde bulunanların alacağı sınav ücreti merak kazandı. Peki MEB sınav görevli ücretleri ne kadar 2024? MEB gözetmen ücreti zamlandı mı, ne zaman yatar? İşte, Salon başkanı, yardımcı gözetmen, bina sınav sorumlusu ücretlerine ilişkin bilgiler…