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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran'da gerçekleşecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı dün gerçekleşti. 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Maaşın hayat şartlarına göre güncellenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. 2023 Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

12:49 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Asgari ücret

Asgari ücret

Asgari ücret ikinci toplantı tarihi merak edilen konu başlıklarından birisi oldu. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı dün (13 Haziran) gerçekleştirildi. İşçi, işveren ve hükümetten temsilciler bir araya gelirken toplantı sonrasında ilk açıklama TÜRK-İş heyeti Başkanı Veli Solak’tan geldi. Temmuz’dan sonra geçerli olacak asgari ücret sadece 7 milyon çalışanı değil özel sektör çalışanlarının maaşlarının belirlenmesinde büyük rol oynayacak.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücret tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

AGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILDI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı saat 14.00’da sona erdi. TÜRK-İş heyeti Başkanı Veli Solak ise açıklamalarda bulundu.

Asgari ücrette ikinci toplantı tarihiyle ilgili gelen soruya Solak “ Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

“HERHANGİ BİR RAKAM KONUŞMADIK”

TÜRK-İş Heyeti Başkanı Veli Solak açıklamasında yeni asgari ücret hakkında herhangi bir rakam konuşmadıklarını ifade ederek görüşmelerin bayram öncesinde bitmesini beklediklerini söyledi. Toplantıda işveren tarafını temsil eden TÜRK-İş Heyeti Başkanı Veli Solak’ın açıklaması şu şekilde;

"Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz"


#asgari ücret
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#asgari ücret 2023
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı 19 Haziran'da gerçekleşecek