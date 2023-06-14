Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere bugün toplandı. Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren toplantıdan çıkacak karar merakla bekleniyor. Hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katılacağı asgari ücret komisyonu, yapılacak 3 toplantının ardından yeni asgari ücret miktarını açıklayacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam yağılacağı iddiası gündemde. Peki, 2023 Temmuz ara zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar...