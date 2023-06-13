Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ilk Toplantı bugün gerçekleşiyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı dolaylı olarak da milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek artışlara neden olacak.

ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ İÇİN İLK TOPLANTISI BAŞLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alıyor. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor.

"ŞAHSİ ARZUM BAYRAMA GİRMEDEN SÜRECİN TAMAMLANMASI"

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

Ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış, yüzde 54,66 Zam ile net 8 bin 506 liraya yükselmişti.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.

Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için 13 Haziran'da toplanacak.

Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak toplantıya Türk-İş, TİSK heyeti katılacak. Birinci toplantıda bugün net 8 bin 506 lira (brüt 10 bin 8 lira) olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek.

Sabah Gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre; Yeni asgari ücrete refah payı ile birlikte yüzde 30 zam ön plana çıkarken, net ücretin 11 bin 58 lira (brüt 13 bin 10 lira) olması bekleniyor. Temmuz ayında asgari ücretin artmasıyla kıdem tazminatları son brüt maaş üzerinden hesaplanacak.







