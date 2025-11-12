ATA AÖF 2025-2026 sınav takvimi belli oldu: Vize, final ve bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? OBS sorgulama ekranı

Yeni Şafak
22:41 12/11/2025, Çarşamba
Öğrencilerin merakla beklediği ATA AÖF sınav takvimi açıklandı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi vize, final ve bütünleme sınavlarının detaylarını duyurdu. Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin OBS sistemi üzerinden erişimine açılacak. Peki ATA AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak? İşte OBS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve sınav tarihleri.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025–2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimi belli oldu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınavlarının tarihleri üniversitenin akademik takviminde yer aldı.


ATA AÖF vize sınav tarihleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları Kasım ayında yapılacak. Öğrenciler, üç oturumda gerçekleştirilecek sınavlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

1. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi, saat 09.30

2. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 23 Kasım 2025 Pazar, saat 15.00


ATA AÖF final ve bütünleme sınavları

Güz dönemi final sınavları Ocak ayında uygulanacak:

1. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi

2. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi (aynı gün ikinci oturum)

3. Oturum: 11 Ocak 2026 Pazar

Final sınavlarına katılamayan ya da başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavları ise Şubat ayında yapılacak:

1. Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi

2. Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi

3. Oturum: 15 Şubat 2026 Pazar


ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınav tarihleri yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de ATA AÖF sınav giriş belgesi oldu. Sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı ancak belge yayımlandığında öğrenciler şu adımları izleyerek erişim sağlayabilecek: https://obs.atauni.edu.tr/ adresine giriş yapın. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın. “Sınav Giriş Belgeleri” sekmesine tıklayın. Belgeyi görüntüleyip çıktı alın.


Belge üzerinde sınav yeri, salon, oturum ve saat bilgileri yer alacak. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor.


Dikkat edilmesi gerekenler

Sınav günü belge ve kimlik kontrolü yapılacağından çıktıyı önceden hazırlamak gerekiyor. Sınav merkezi değişikliği talepleri yalnızca sistemde belirtilen sürelerde alınacak. Sınavlardan 1 hafta önce OBS sistemini sık sık kontrol etmek faydalı olacaktır.


ATA AÖF sınav takvimi ve son gelişmeler

Atatürk Üniversitesi, sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili duyuruları resmi sitesi ataaof.edu.tr üzerinden paylaşacak. Öğrencilerin güncel duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi, mağduriyet yaşamamaları açısından önem taşıyor.


ATA AÖF yaz okulu duyurusu

Atatürk Üniversitesi Senatosu’nun 06.11.2025 tarihli toplantısında alınan karar gereği, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi programlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yaz okulunun açılmasına karar verilmiştir. Yaz okulunun başlama tarihleri ve ücret bilgileri ilerleyen tarihlerde ayrıca duyurulacaktır. Bilgilerinize sunarız. Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanlığı

