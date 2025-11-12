ATA AÖF 2025-2026 sınav takvimi belli oldu: Vize, final ve bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? OBS sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2025–2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimi belli oldu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği ATA AÖF vize, final ve bütünleme sınavlarının tarihleri üniversitenin akademik takviminde yer aldı.





ATA AÖF vize sınav tarihleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi vize sınavları Kasım ayında yapılacak. Öğrenciler, üç oturumda gerçekleştirilecek sınavlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

1. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi, saat 09.30

2. Oturum: 22 Kasım 2025 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 23 Kasım 2025 Pazar, saat 15.00





ATA AÖF final ve bütünleme sınavları

Güz dönemi final sınavları Ocak ayında uygulanacak:

1. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi

2. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi (aynı gün ikinci oturum)

3. Oturum: 11 Ocak 2026 Pazar

Final sınavlarına katılamayan ya da başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavları ise Şubat ayında yapılacak:

1. Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi

2. Oturum: 14 Şubat 2026 Cumartesi

3. Oturum: 15 Şubat 2026 Pazar





ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sınav tarihleri yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de ATA AÖF sınav giriş belgesi oldu. Sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı ancak belge yayımlandığında öğrenciler şu adımları izleyerek erişim sağlayabilecek: https://obs.atauni.edu.tr/ adresine giriş yapın. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın. “Sınav Giriş Belgeleri” sekmesine tıklayın. Belgeyi görüntüleyip çıktı alın.





Belge üzerinde sınav yeri, salon, oturum ve saat bilgileri yer alacak. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor.





Dikkat edilmesi gerekenler

Sınav günü belge ve kimlik kontrolü yapılacağından çıktıyı önceden hazırlamak gerekiyor. Sınav merkezi değişikliği talepleri yalnızca sistemde belirtilen sürelerde alınacak. Sınavlardan 1 hafta önce OBS sistemini sık sık kontrol etmek faydalı olacaktır.





ATA AÖF sınav takvimi ve son gelişmeler

Atatürk Üniversitesi, sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili duyuruları resmi sitesi ataaof.edu.tr üzerinden paylaşacak. Öğrencilerin güncel duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi, mağduriyet yaşamamaları açısından önem taşıyor.





