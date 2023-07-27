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Atatürk Üniversitesi 2 yıllık 4 yıllık bölümleri başarı sıralaması en küçük ve en büyük taban puanları

Atatürk Üniversitesi, Erzurum’da bulunan bir devlet üniversitesidir. Atatürk Üniversitesi, Erzurum'da bulunan bir devlet üniversitesidir. 1957 yılında kurulmuştur ve Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biridir. Üniversitede 20 fakülte, 14 yüksekokul, 13 enstitü, 11 meslek yüksekokulu ve 13 araştırma merkezi bulunmaktadır. Üniversitede 100.000'den fazla öğrenci eğitim görmektedir. İstanbul Üniversitesi bölümleri, taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili pek çok bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Peki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi kaç bin? Atatürk Üniversitesi eczacılık, hemşirelik, mühendislik, öğretmenlik, ilahiyat, ATA AÖF kaç puan?

10:56 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Atatürk Üniversitesi eczacılık, hemşirelik, mühendislik, öğretmenlik, ilahiyat, ATA AÖF kaç puan?

Atatürk Üniversitesi eczacılık, hemşirelik, mühendislik, öğretmenlik, ilahiyat, ATA AÖF kaç puan?

Atatürk Üniversitesi
, 1957 yılında Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir üniversite kurulmasına karar verilmesiyle kurulmuştur. Üniversite, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal’i’ün adını taşımaktadır. Üniversite, kuruluşundan itibaren hızlı bir büyüme göstermiştir ve bugün Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri haline gelmiştir.

Üniversite, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır ve birçok uluslararası alanda tanınmaktadır. Üniversite, araştırma alanında da önemli bir yere sahiptir ve birçok uluslararası projeye katılmaktadır.

Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine iyi bir eğitim ve araştırma ortamı sunmaktadır. Üniversite, modern bir kampüse sahiptir ve öğrencilerine geniş bir yelpazede akademik programlar sunmaktadır. Üniversite, öğrencilerine sosyal ve kültürel etkinliklere katılma fırsatı da sunmaktadır.

Atatürk Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması bölümleri

2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Atatürk Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023, ATAÜNİ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Atatürk Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları
na ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, en son ve güncel olan puanlardır. Üniversite bünyesinde
Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık) bölümü, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) bölümü,
Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık) bölümü, Adalet (2 Yıllık) bölümü, Elektronörofizyoloji (2 Yıllık) bölümü,
Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık) bölümü, Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) bölümü, Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık) bölümü, Odyometri (2 Yıllık) bölümü, Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık) bölümü, öne çıkmaktadır.
Atatürk Üniversitesi 4 yıllık bölümleri
ve Atatürk Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
Eşit ağırlık bölümleri neler?
Eşit ağırlık bölümleri neler?

YKS üniversite tercih süreci başladı. Eşit ağırlıktan tercih yapacak adaylar da üniversitelerin ön lisans ve lisans EA bölümlerini araştırıyor. Eşit ağırlık puanıyla alınabilecek 4 yıllık bölümler, sayısal ve sözel ağırlıklı bölümlerin bir karışımıdır. Bu bölümlerde, matematik, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe gibi dersler ağırlıklı olarak işlenir. Üniversite tercihi yapacaklar YKS tercihlerini başarı sıralamasına göre yapacak. Başarı sıralaması, bir öğrencinin bir programa kabul edilme şansını belirlemede önemli bir faktör olduğu gibi öğrencinin not ortalaması, sınavda aldığı puan, katıldıkları aktiviteler ve yazdıkları kompozisyonlar gibi faktörlerdir. En iyi eşit ağırlık bölümleri arasında hukuk, iktisat, Uluslararası İlişkiler ve psikoloji gelmekte. Eşit ağırlık (EA) puanı ile alan 2 ve 4 yıllık bölümler.

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28 dakika önce
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YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı: İşte taban puanları, kontenjanlar, başarı sıralamaları ve özel koşullar