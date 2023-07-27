Atatürk Üniversitesi eczacılık, hemşirelik, mühendislik, öğretmenlik, ilahiyat, ATA AÖF kaç puan?
Üniversite, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır ve birçok uluslararası alanda tanınmaktadır. Üniversite, araştırma alanında da önemli bir yere sahiptir ve birçok uluslararası projeye katılmaktadır.
Atatürk Üniversitesi, öğrencilerine iyi bir eğitim ve araştırma ortamı sunmaktadır. Üniversite, modern bir kampüse sahiptir ve öğrencilerine geniş bir yelpazede akademik programlar sunmaktadır. Üniversite, öğrencilerine sosyal ve kültürel etkinliklere katılma fırsatı da sunmaktadır.
Atatürk Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması bölümleri
2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Atatürk Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023, ATAÜNİ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...