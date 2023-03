NBA’de Golden State Warriors, konuk ettiği New Orleans Pelicans’ı 120-109’luk skorla yenerek galibiyet sayısını 40’a yükseltti ve play-off şansını sürdürdü. Ev sahibi ekipte Stephen Curry 39 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Jordan Poole 21 sayı ve 5 ribaund, Klay Thompson da 17 sayıyla mücadele etti. 38. mağlubiyetini alarak 8. sırada kalan New Orleans’da ise Brandon Ingram’ın 26 sayı ve 8 ribaundu, Trey Murphy III’nin de 21 sayısı yeterli olmadı. Golden State Warriors - New Orleans Pelicans maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.