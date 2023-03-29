Atlanta Hawks 120-118 Cleveland Cavaliers
NBA Doğu Konferansı’nda play-in hattında bulunan Atlanta Hawks, play-off’ları garantileyen Cleveland Cavaliers’ı evinde 120-118’lik skorla yendi.
ATLANTA HAWKS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Washington Wizards: 130 - Boston Celtics: 111
Atlanta Hawks: 120 - Cleveland Cavaliers: 118
Toronto Raptors: 106 - Miami Heat: 92
Memphis Grizzlies: 113 - Orlando Magic: 108
Oklahoma City Thunder: 134 - Charlotte Hornets: 137
Golden State Warriors: 120 - New Orleans Pelicans: 109