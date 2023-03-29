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Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers’ı mağlup etti

NBA Doğu Konferansı’nda play-in hattında bulunan Atlanta Hawks, play-off’ları garantileyen Cleveland Cavaliers’ı evinde 120-118’lik skorla yendi. Bu sezonki 38. galibiyetini alan Atlanta Hawks’da Dejounte Murray 29 sayı ve 5 asist, Onyeka Okongwu da 21 sayı ve 9 ribaund ile galibiyetin mimarı oldu. Cavaliers’da Mitchell, sergilediği performansla bu sezon 10. kez 40 sayıya ulaştı ve Cavaliers tarihinde bir sezonda 10 kez 40 sayıya ulaşan tek oyuncu olan LeBron James’i yakaladı. Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek için ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:01 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Atlanta Hawks 120-118 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 120-118 Cleveland Cavaliers

NBA Doğu Konferansı’nda play-in hattında bulunan Atlanta Hawks, play-off’ları garantileyen Cleveland Cavaliers’ı evinde 120-118’lik skorla yendi.

ATLANTA HAWKS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ


NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Washington Wizards: 130 - Boston Celtics: 111

Atlanta Hawks: 120 - Cleveland Cavaliers: 118

Toronto Raptors: 106 - Miami Heat: 92

Memphis Grizzlies: 113 - Orlando Magic: 108

Oklahoma City Thunder: 134 - Charlotte Hornets: 137

Golden State Warriors: 120 - New Orleans Pelicans: 109



#Atlanta Hawks
#Cleveland Cavaliers
#NBA
#Mitchell
#Dejounte Murray
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