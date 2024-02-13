AUZEF güz dönemi bütünleme sınavları üç oturum halinde düzenlendi. Sınav giriş belgelerini sistem üzerinden edinerek sınava katılan adaylar AUZEF telafi sınavı soru ve cevaplarını görüntüleyecekleri ekranı araştırıyor. Peki, 2024 AUZEF güz dönemi bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bütünleme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Öğrenciler geçen dönemlerdeki sonuç tarihlerine odaklandı. Buna göre sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması öngörülüyor.
Bu durumda AUZEF bütünleme sınav sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2023-2024 AUZEF güz dönemi bütünleme (Telafi) sınavları 10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. AUZEF sınav soruları kitapçığı ve cevap anahtarı da bütünleme sınavının tamamlanmasının ardından yayınlanacak.
10 - 11 Şubat 2024 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavının tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve 13 Şubat 2024 saat 23.59’da sona erecektir.
Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacak.
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NASIL VE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?
Sınav soru kitapçıkları, 'aksis.istanbul.edu.tr' adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.
Soru itiraz sonuçlarına verilen cevapları, sürecin tamamlanmasının ardından, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” kısmından görüntülenebilecek.