AUZEF KAYIT TAKVİMİ 2025: AUZEF muafiyet başvuru ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 2025-2026 eğitim öğretim yılı muafiyet işlemleriyle ilgili duyuru yaptı. YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunan öğrenciler için fakülte tarafından otomatik işlem yapılacak. Mezuniyet belgesi bulunmayan öğrencilerin ise başvuru yapması gerekiyor. Peki, AUZEF muafiyet başvuruları hangi tarihlerde olacak?
AUZEF kayıtlı öğrenciler için muafiyet süreci başladı. YÖKSİS sisteminde mezuniyet bilgisi yer alan öğrencilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yokken, bilgisi bulunmayan öğrencilerin başvuru yapması gerekiyor. Gözler şimdi muafiyet başvuru tarihlerine çevrildi.
AUZEF MUAFİYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
AUZEF’e 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekiyor.
Muafiyet Başvuru Tarihi: 22 Eylül-5 Ekim 2025
Muafiyet İtiraz Tarihi: 6 Ekim-10 Ekim 2025
İ.Ü. AKSİS Otomasyon Sistemi: http://aksis.istanbul.edu.tr/