Bir banka hesabı açmak, temel finansal işlemler için gereklidir. İş Bankası hesap açma işlemi için en yakın şubeye kimlik belgenizle başvurabilir veya İşCep mobil uygulaması üzerinden kolayca hesap açabilirsiniz. Halkbank hesap açma işlemi için ise Halkbank şubelerini ziyaret edebilir ya da Halkbank Mobil uygulamasını kullanarak online başvuru yapabilirsiniz. Her iki bankada da internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden hesap açma süreci oldukça hızlı ve pratiktir.

İş Bankası hesap açma veya Halkbank hesap açma işlemleri için artık şubeye gitmenize gerek yok. Birçok banka, dijitalleşme ile birlikte hesap açma işlemlerini online veya mobil uygulamalar üzerinden yapmanıza olanak tanıyor. Banka hesabı nasıl açılır diye merak ediyorsanız, ilgili bankanın internet sitesini ziyaret ederek veya mobil uygulamasını indirerek adım adım işlemleri takip edebilirsiniz. Kısa sürede ve kolayca banka hesabınıza kavuşabilirsiniz.

İş Bankası ve Halkbank Banka Hesabı Açma Yöntemleri

Bilindiği üzere birikimlerini korumak ve güvenle artırmak isteyen vatandaşlar, bunun için bankaları tercih etmektedir. İş Bankası, müşterilerine çeşitli mevduat hesapları açma imkanı sunmaktadır. Aynı şekilde ülkenin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halkbank da avantajlı fırsatlarıyla mevduat hesabı açmak isteyen müşterilerine kolaylıklar sağlamaktadır. Genellikle İş Bankası ve Halkbank üzerinden banka hesabı açmak isteyen müşterilerin yapması gereken işlemler şunlardır:

· Banka şubelerine giderek hesap açmak

· İnternet bankacılığını kullanarak hesap açmak

· Mobil bankacılık üzerinden hesap açmak

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunan bu bankaların hizmetlerinden yararlanarak banka hesabı açmak isteyen kişiler için çok sayıda kolaylık sunulmaktadır. Bu yazımızdaki detaylı bilgilere ulaşarak siz de en kısa sürede İş Bankası ve Halkbank üzerinden taleplerinize uygun mevduat hesabı açarak birikimlerinizi güvende tutmaya devam edebilirsiniz.

İş Bankası Hesap Açma İşlemi

İş Bankası üzerinden mevduat hesabı açmak esasında çok kolaydır.İş Bankası müşterisi olun veya olmayın size sunulan hizmetlerden yararlanarak çok kısa süre içinde banka hesabı açabilirsiniz. Kendi adınıza banka hesabı oluşturmak istiyorsanız size en yakın İş Bankası şubesine giderek, gişeden sıra numarası alıp banka hesabı açtırmak istediğinizi söylemeniz yeterlidir. Bunun dışında şubeye gitme zorunluluğu olmadan İş Bankası’ndan banka hesabı açtırmak istiyorsanız da internet sitesini kullanabilirsiniz. İş Bankası’ndan banka hesabı açtırmak için 18 yaşından büyük olmanız ve TC kimlik numaranızla işlem yapmanız yeterlidir.

İnternet Üzerinden İş Bankası Hesap Açma İşlemi

Müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleriyle bilinen İş Bankası’nda hesap açılışı yapmak için bankanın kurumsal internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer daha önceden İş Bankası müşterisiyseniz bunun için hesap açmanız çok daha kolaydır. Hesap bilgilerinizle giriş yaparak internet bankacılığı üzerinden istediğiniz döviz veya TL mevduat hesabı açabilirsiniz.

Ancak ilk defa İş Bankası müşterisi olacaksanız da yine bankanın kurumsal web sitesini kullanarak hesap açma işlemini tamamlayabilirsiniz. Bunun için web sitesinde “Müşteri Olmak İstiyorum” bağlantısına tıklayıp sadece T.C. kimlik kartınızla sisteme kayıt olmanız yeterlidir. Dilediğiniz mevduat hesabını seçtikten sonra banka hesabınız aktif hale gelecektir. Dilerseniz bu işlemin ardından müsait bir zamanda İş Bankası şubesine uğrayarak hesabınızın cüzdanını da fiziki olarak bankadan talep edebilirsiniz.

İş Bankası Hesap Açma İşleminde Gerekli Belgeler

İş Bankası’ndan banka hesabı açtırmak görüldüğü üzere bu kadar basittir. Sadece tek tıkla İş Bankası müşterisi olabilir ve talep ettiğiniz mevduat hesabını aktif hale getirebilirsiniz. İş Bankası’ndan banka hesabı açtırabilmek için 18 yaşından büyük olmanız ve T.C. kimlik numaranızı kullanmanız yeterlidir. Bunun dışında bankadan talep edilen herhangi bir belge bulunmamaktadır.

İş Bankası Mevduat Hesabı Çeşitleri

İş Bankası’nda mevduat hesabı çeşitleri de oldukça fazladır. Farklı ihtiyaçlar için İş Bankası tarafından sunulan bu mevduat hesabı çeşitleri yaklaşık 15 tane olup aralarında vatandaşlar tarafından en çok tercih edilenlerden bazıları şunlardır:

· TL Mevduat Hesabı,

· Maksimum Vadeli Hesap,

· Kumbara Hesabı,

· Döviz Tevdiat Hesabı,

· Altın Hesabı,

· Birikimli Mevduat Hesabı,

· Değişken Hesap,

· Sabit Hesap,

· Düzenli Birikim Talimatı

Halkbank Hesap Açma İşlemi

Halkbank, her geçen gün yeni müşteriler kazanmaya devam etmektedir. Bankacılık sektöründe müşteri memnuniyeti odaklı hizmetleriyle adından sık sık söz ettiren Halkbank üzerinden de banka hesabı açılışı oldukça kolaydır. Size en yakın Halkbank şubesine T.C. kimlik belgenizle giderek, gişeden sıra aldıktan sonra banka hesabı açtırmak istediğiniz söyleyerek Halkbank banka hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz. Bunun dışında tüm bankalarda olduğu gibi Halkbank internet sitesi üzerinden de hesap başvurusu yapıp kendi adınıza Halkbank mevduat hesabı oluşturabilirsiniz.

İnternet Üzerinden Halkbank Hesap Açma İşlemi

Şubeye gitmeye gerek kalmadan Halkbank kurumsal internet sitesini kullanarak banka hesabı açtırmak istiyorsanız, yapmanız gerekenler oldukça basittir. Eğer ilk defa Halkbank müşterisi olacaksanız bankanın kurumsal internet sitesi üzerinde ana sayfada yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” bağlantısını kullanabilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra sizden kimlik bilgilerinizi girmeniz talep edilen bir form ekrana gelecektir. Bu hesap açma formunu doldurduktan sonra sadece dakikalar içinde Halkbank banka hesabı açtırma işlemini tamamlayabilirsiniz. Banka hesabınıza ait cüzdanınızı almak istediğinizde de banka şubesine giderek Halkbank hesabınızın fiziki cüzdanını çıkartabilirsiniz.

Halkbank Hesap Açma İşleminde Gerekli Belgeler

En popüler kamu bankaları arasında yer alan Halkbank’ta banka hesabı açmak için gereken belgeler T.C. kimlik belgesi veya numarasıdır. Şubeye gittiğinizde T.C. nüfuz cüzdanınızı vererek yaptırabileceğiniz banka hesabı açma işlemlerini, internet üzerinden işlem yaptığınızda da T.C. kimlik numaranızı kullanarak kendiniz yapabilirsiniz. Bunun dışında müşterilerden talep edilen herhangi bir belge bulunmamaktadır. Ayrıca Halkbank banka hesabı açabilmek için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir.

Halkbank Mevduat Hesabı Çeşitleri

Geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı başaran Halkbank tarafından müşterilere sunulan mevduat hesabı çeşitleri de oldukça fazladır. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Halkbank kurumsal internet sitesini kullanarak bu mevduat hesaplarını aktif hale getirebilir sadece dakikalar içinde banka hesabınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. En çok ilgi gören Halkbank mevduat hesabı çeşitlerinden bazıları şunlardır:

TL Mevduat Hesabı,

Maksimum Vadeli Hesap,

Kumbara Hesabı,

Döviz Mevduat Hesabı,

Altın Hesabı,

Birikim Hesabı