Bayram mesai ücetlendirmesi nasıl yapılacak? Ramazan bayramı zamlı maaşları ne kadar?

Ramazan Bayramı’nın arefesi 1 Mayıs Pazar gününe denk gelmekte. Bayramın birinci günü 2 Mayıs Pazartesi. Bayramda çalışmaya devam edecek olan ya da arefe ve bayramda mesai yapacak olanlar bayramda çalışanlar mesai ücretinin nasıl hesaplanacağını merak ediyor.

RAMAZAN BAYRAMI MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Ramazan bayramı arefe gününden itibaren başlar ve bayram 3 gün olarak hesap edilir. Bu yıl Ramazan bayramı Pazar gününden başlamış oluyor. 30 gün çalışan biri Nisan ayı ücretini 20 gün yerine 33,5 gün üzerinden alması gerekiyor. İşverenin işçiye alacağı ücreti yüzde 100 artırmış olması gerekiyor.

BAYRAM MESAİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı, arife günü 13:00'ten itibaren başladığından işçinin arife günü 13:00'ten sonra çalıştırılmaması, çalıştırılması halinde ilave ücret ödenmesi gerekir. Arife günü saat 13:00'ten sonra yapılan çalışmalar için işçiye yarım günlük ilave ücret ödemesi yapılmalıdır. Dolayısıyla arife günü öğleden sonra çalışacak her işçi çalıştığı her saat için yüzde 50 zamlı ücret ödenmesi gerekir. Arife günü öğleden sonra dışında bazı işyerlerinde bayramda da çalışılması söz konusu olabilir. Bu durumda işçilere arife günü öğleden sonra ve bayramdaki çalışmaları karşılığı zamlı ücret ödenmesi gerekiyor. Arife günü öğleden sonra ve bayramda çalışacak işçiler çalıştıkları her gün için bir değil iki günlük ücret alacaklar.

