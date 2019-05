Bayram ne zaman? 2019

Ramazan ve Kurban Bayram'ı ne zaman sorularının yanıtlarını haberimizde sizlerle paylaştık. 6 Mayıs 2019'da başlayan Ramazan ayı hilalin görülmesiyle sona erecek ve heyecanla beklenen Ramazan Bayramı kutlanacak. Ramazan Bayramı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 9 güne çıkarıldı. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar şimdiden planlar yapmaya başladı.

2019 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılına ait dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayı, 06 Mayıs tarihinde başlayacak, 03 Haziran tarihinde arefe günü ile sona erecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 04 Haziran Salı gününe denk gelecek. Cuma gününün de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi halinde Ramazan Bayramı tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek.

Kurban Bayramı bu yıl 10 Ağustos Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Dört günlük bayramın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü olacak. Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

2019 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

7 Mart 2019 Perşembe günü Regaib Kandili.

2 Nisan 2019 Salı günü Miraç Kandili.

19 Nisan 2018 Cuma günü Berat Kandili.

8 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

8 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

2019 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

3 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

4 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

5 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

6 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

2018 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

Bayram namazı nasıl kılınır kaç rekat? Bayram namazı ne zaman kılınır? Bayram namazı kılınışı, bayram namazının kaç rekat oluğuna dair tüm ayrıntıları Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihalini baz alarak sizlerle paylaştık. Ayrıca Bayram namazı kılınışı video anlatımı da izleyebilirsiniz. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.il il bayram namazı saatleri! 2017 bayram namazı saatleriBayram namazına giderken yolda tekbir getirilirBayram namazına giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan bayramında sessiz, kurban bayramında ise açıktan yapılır. Camiye varıldıktan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alınır. Camide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir.Bayramda havalar nasıl olacak? 5 günlük hava durumuBAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının KılınışıBayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.Toplum Barısı Açısından Bayramın ÖnemiBayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür.Mü'minler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar.Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.Kadınlar Bayram namazına gidebilir mi?Hz. Peygamber döneminde kadınların sabah namazına gittiklerine dair rivayetler yanında, Hz. Peygamber'in kadınları bayram namazına katılmaya teşvik ettiğine dair rivayetler de bulunmaktadır (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 98-99; II, 222-223, 311, 510-511, 891). Bu hadislerden birinde Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Henüz kocaya gitmemiş genç kızlar, perde arkasında yaşayan kadınlar (zevâtü hudûr) ve hayızlı kadınlar evlerinden çıksınlar; hayır ve müminlerin duasına (davet) şahit olsunlar. Hayızlı kadınlar, namaz kılınan yerden uzak dursunlar" (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 234-235).Bayram namazı ne zaman kılınır?Bayram namazının vakti, güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonradır. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazı birinci gün kılınamamışsa, ramazan bayramı 2. gün, kurban bayramı ise 2. gün yine kılınamazsa 3. gün kılınabilir. Ancak bayram namazı özürsüz olarak terkedilmişse artık kılınmaz, kurban bayramı ise kerâhetle birlikte 2. veya 3. gün kılınabilir.Bayram namazı sıhhat şartıBayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.Şâfiîler'e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.İl il bayram namazı kılınış saatleri:BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdürİstanbul'da Bayram Namazı : 06:17Ankara'da Bayram Namazı : 06:04İzmir'de Bayram Namazı : 06:31Gaziantep'te Bayram Namazı: 05:53Edirne'de Bayram Namazı : 06:25İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİBayram namazı kılınışı, bayram namazı rekat sayısı, bayram namazı vakti ve diğer önemli hususları haberimizde sizlerle paylaştık.

BAYRAM'IN ÖNEMİ

Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür.Mü'minler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar.Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.

Ramazan ayının ilk cuma namazında Hacı Bayram Camii’ne vatandaşlar akın etti.11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk cuma namazında Ankara’da Hacı Bayram Camii’ne vatandaşlar akın etti. Başkent’te bir süredir devam eden soğuk havaya rağmen cami içerisine sığmayan vatandaşlar cami avlusunu da doldurdu. Hacı Bayram Camii’nde, cemaat safları sıklaştırdı fakat camiye sığamadı. Bunun üzerine serin ve yağmurlu havaya aldırış etmeyen vatandaşlar namazlarını caminin avlusunda kıldı. Camiye gelen her yaştan vatandaş Ramazanayının ilk cuma gününü eda etmenin mutluluğu içerisinde camiden ayrıldı.

“Rabbim, hepimize birlik beraberlik nasip etsin”

Cuma namazı çıkışında havaların soğuk gidişiyle ilgili konuşan Hacı Bayram Camii cematinden Bilal Akmaz, “Hayırlı olsun, Ramazan gayet iyi gidiyor. Havaların serin gitmesiyle ilgili bir şikayetimiz yok” dedi. Cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşayan Muhammet Özdemir, “Öncelikle tüm İslam aleminin cumasını kutluyor Ramazan ayı mübarek olsun diyorum. Rabbim, hepimize birlik beraberlik nasip etsin, hayırlı geçinmeler, hayırlı sahurlar, hayırlı iftarlar nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı görüleceği için 29 gün sürecek.

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın ilk teravih namazı 5 Mayıs Pazar günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkılacak.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak edilecek.

Ramazan ayının ardından 4 Haziran'da ise Müslümanların büyük sevinçle karşıladığı Ramazan Bayramı'na girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki ramazanın ana temasının "Ramazan ve İnfak", fitre bedelinin ise 23 Türk Lirası olduğunu duyurulmuştu.

- Kameri ay başları hilalin görünmesine göre belirleniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, 1978'te İstanbul Rü'yeti Hilal Konferansı ve 2016'da Uluslararası Kameri Aybaşları ve Hicri Takvim Birliği Kongresinde alınan kararlar neticesinde kameri ay başı hesap ve haritalarının yapıldığını, bunun için astronomik olarak "içtima (toplanma)" ve "rüyet (görme)" olaylarını dikkate aldıklarını vurguladı.

204 ülkenin imsak ve namaz vakitleri

Ramazan ayında sabah ezanının okunmasının öne çekilmesi nedeniyle oruç süresinin uzamasına yönelik sorular geldiğine de işaret eden İşlek, şunları anlattı:

"Oruca başlama zamanı imsak vaktiyle başlar, akşam ezanıyla sona erer. Ramazan harici dönemde güneşe daha yakın olarak sabah ezanı okutulup sabah namazı kıldırılıyor. Fakat ramazan harici dönemde dahi oruç tutulsa imsak vaktiyle oruca başlanması gerekiyor. Ramazan ayında insanlar gece sahura kalkıp ayakta oldukları için imsak vaktiyle sabah namazının vakti de girdiği için ezanlar imsak vaktine çekilmekte. Bunun zamanın öne çekilmesi veya kısaltılması gibi bir durumu söz konusu değil. 2019'a ait ramazan imsakiyelerimiz 'ramazandiyanet.gov.tr' adresimizde yayımlandı. Vatandaşlarımız burada yurt içinde ve yurt dışında 204 ülkenin 8 bin 330 şehrine ait yerleşim yerinin namaz, bayram namaz vakitleri ve ramazan imsakiyelerine çok rahat bir şekilde ulaşabilirler."

TURİZMCİLER BAYRAMI BEKLİYOR

Türkiye'nin önemli doğa ve deniz turizmi merkezlerinden Kuzey Ege'deki tesis işletmecileri, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla son yıllara göre bu sene erken başlayacak yaz sezonunun yoğun geçmesini bekliyor.

Bayram tatilinin 9 gün olması, iç turizmin lideri Edremit Körfezi'nde tesis işletmecileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yıllık yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sırada bulunan Kuzey Ege'nin gözde tatil bölgesi Balıkesir'in Edremit Körfezi'ndeki tesislerde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili heyecanı yaşanıyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Çelik, 9 günlük bayram tatilinin turizmcilere bir umut ışığı olduğunu belirtti.