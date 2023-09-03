Beşiktaş, Süper Lig'de Sivasspor'u konuk edecek. Müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Sivasspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş kadrosu:

Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar

Sivasspor kadrosu:

Ali, Uğur, Appindangoye, Caner, Murat, Charisis, N’Jie, Emrah, Yunus, Gerson, Samu

Beşiktaş-Sivasspor canlı skor

Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Son yenilgisi Sivasspor'a

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı.

Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

Amartey ve Masuaku'nun oynaması beklenmiyor

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun yarın oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı.

Süper Lig puan durumu







