Spor Toto Süper Lig’de ertelenen 14. hafta Beşiktaş - Antalyaspor maçı bu hafta oynanacak. Maç bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00 ’da başlayacak. Karşılaşma BEİN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Antalyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Beşiktaş (3B 1M), tek galibiyetini 2+ gol atabildiği tek karşılaşmada deplasmanda aldı (Eylül 2021'de 3-2).

Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor (2G 2B), bu deplasmanda daha uzun seri yakalayan beşinci takım olmak istiyor (Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor).

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, daha önceki 12 iç saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakaladı (4G 6B 2M). Siyah-beyazlılar, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2020-Ocak 2021 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte kaydetti.

Süper Lig'de çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Antalyaspor (1M), daha önceki 15 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor (3G 3B 9M).

Son Süper Lig maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Kasım 2021'den bu yana üst üste 2+ mağlubiyet almıyor. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki yenilgi aldığı tek süreci Kasım 2018'de yaşadı (146 maç).

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