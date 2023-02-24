|
Reklam
Reklam
Özgün

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş 14. hafta erteleme maçını oynayacak

Spor Toto Süper Lig’de Taksim’de yaşanan patlama nedeniyle ertelenen 14.hafta Beşiktaş - Antalyaspor maçı bu hafta oynanacak. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Beşiktaş evinde Antalyaspor ile oynadığı son 3 maçında galibiyet alamazken bu maçların hepsi beraberlikle sonuçlandı. Şenol Güneş yönetiminde evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan siyah-beyazlılar bu maçtan da galip gelerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki Beşiktaş’ın Antalyaspor maçı ne zaman? İşte maç bilgisi.

11:47 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig’de ertelenen 14. hafta Beşiktaş - Antalyaspor maçı bu hafta oynanacak. Maç bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı
26 Şubat Pazar günü saat 19.00
’da başlayacak. Karşılaşma BEİN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Antalyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Beşiktaş (3B 1M), tek galibiyetini 2+ gol atabildiği tek karşılaşmada deplasmanda aldı (Eylül 2021'de 3-2).

Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kaybetmeyen Antalyaspor (2G 2B), bu deplasmanda daha uzun seri yakalayan beşinci takım olmak istiyor (Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor).

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, daha önceki 12 iç saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakaladı (4G 6B 2M). Siyah-beyazlılar, daha uzun bir seriyi en son Kasım 2020-Ocak 2021 arasındaki sekiz karşılaşmalık süreçte kaydetti.

Süper Lig'de çıktığı son üç maçın ikisini kazanan Antalyaspor (1M), daha önceki 15 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısına ulaşmak istiyor (3G 3B 9M).

Son Süper Lig maçında Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Kasım 2021'den bu yana üst üste 2+ mağlubiyet almıyor. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde üst üste iki yenilgi aldığı tek süreci Kasım 2018'de yaşadı (146 maç).

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Beşiktaş
#Spor toto süper lig
#Antalyaspor
#TFF
#14. hafta
22 dakika önce
default-profile-img
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş 14. hafta erteleme maçını oynayacak
Sismik izolatörlü Elbistan Devlet Hastanesi ilçenin en güvenli yapısı oldu
Youtuber Murat Soner sosyal medyadaki yalan haberlere tepki gösterdi
Kapatılan Ekşi Sözlük'e beklediği destek ABD'den geldi: Türkiye'ye çağrı yaptılar
23 Derece adlı Twitter hesabı algı operasyonuna kalkıştı: Kendi ifadelerini depremzedeye ait gösterdi
Filistinliler işgalcilerin 11 kişiyi öldürdüğü Nablus baskınını protesto etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.