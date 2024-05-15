Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine genel zihinsel, müzik ve resim alanlarında uygulayacağı BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sınavı için ön değerlendirme süreci tamamlandı. Sınava giriş belgelerinin 15 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla öğrenci ve velilerin erişimine açılacağını duyuran Bakanlığın açıklamasının ardından 'BİLSEM sınav giriş belgesi sorgula 2024, MEB BİLSEM 1., 2., 3. sınıf sınav yeri öğrenme ekranı' sorgulamaları yapılıyor.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
BİLSEM'de ikinci aşama olan bireysel değerlendirme için randevu süreci 10 Mayıs'ta sonlanıyor. Öğrencilerin sınav giriş belgeleri ise 15 Mayıs günü (bugün) e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı da 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında olacak.
2024 BİLSEM SINAV SONUÇLARII NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı sonuçları 31 Temmuz 2024 tarihinde öğrencilere duyurulacak.