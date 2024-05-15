Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine genel zihinsel, müzik ve resim alanlarında uygulayacağı BİLSEM Bireysel Değerlendirme Sınavı için ön değerlendirme süreci tamamlandı. Sınava giriş belgelerinin 15 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla öğrenci ve velilerin erişimine açılacağını duyuran Bakanlığın açıklamasının ardından 'BİLSEM sınav giriş belgesi sorgula 2024, MEB BİLSEM 1., 2., 3. sınıf sınav yeri öğrenme ekranı' sorgulamaları yapılıyor.