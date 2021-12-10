1 litre süt ne kadar oldu? A101, BİM, ŞOK süt fiyatları

Döviz kurlarındaki yükselişle birlikte süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında da artış yaşandı. En son çiğ süte Ulusal Süt Konseyi tarafından zam yapılmış, bu da sütün litre fiyatının artmasına neden olmuştu. Çiğ süt fiyatlarındaki artış marketlere de yansıdı. Peki, 1 litre süt şuanda ne kadar?

ÇİĞ SÜT FİYATI NE KADAR OLDU?

Çiğ süt fiyatı yüzde 46,9 yükseltilerek 4 lira 70 kuruşa çıktı. Karar 8 Aralık tarihi itibariyle uygulanmaya başlandı.

SÜTÜN LİTRESİ NE KADAR?

Üretim maliyetlerindeki artışlar nedeniyle süt ve süt ürünlerine zam yağmaya başladı. Ulusal Süt Konseyi'nin 8 Aralık'tan itibaren çiğ süt tavsiye fiyatının yüzde 46,9 artırılarak 4,70 TL olacağını açıklamasının ardından süt ve süt ürünlerinin marketlerdeki satış fiyatı uçtu.

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A101 SÜT FİYATLARI

Birşah Süt Yağlı 1 L 5,25 TL

ŞOK SÜT FİYATLARI

Mis Uht Süt Yağlı 1 Lt 5,25 TL

Mis Uht Süt Yarım Yağlı 1 Lt 4,90 TL

Mis Süt Uht Yağsız 1 Lt 5,75 TL

BİM SÜT FİYATLARI

Dost 1 Lt Yağlı Süt 5,90 TL.

Diğer markalarda güncel süt fiyatları şöyle:

Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt - 6,25 TL (A101 Market)

Sek Süt - 7,44 TL (Carrefoure Market)

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Carrefour Yarım Yağlı Süt - 4,90 TL (Carrefoure Market)

Carrefoure Süt - 5,25 TL (Carrefoure Market)

Pınar Yarım Yağlı Süt - 11 TL (Carrefoure Market)

Torku Süt - 6,95 TL (Migros Market)

İçim Süt (Laktozsuz) - 7,90 TL(Migros Market)

Sek Süt - 8,20 TL (Migros Market)

İçim Süt - 11,75 TL (Migros Market)

Sütaş Yarım Yağlı Süt - 7,86 TL (Happy Center Market)

İçim Yarım Yağlı Süt - 7,61 TL (Happy Center Market)

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İçim Süt - 9,73 TL (Happy Center Market)

Aynes Süt - 7,61 TL (Happy Center Market)