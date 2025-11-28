Bu akşam maç var mı? Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Kasım günün maçları

28 Kasım 2025 Cuma gününün maç takvimi belli oldu. Süper Lig’den 1. Lig’e, Avrupa’nın dev liglerinden Portekiz Premier Ligi’ne kadar birçok kritik karşılaşma bu akşam ekranlara geliyor. Haftanın açılış maçında Kocaelispor – Gençlerbirliği mücadelesi sahne alırken, Trendyol 1. Lig’de iki önemli karşılaşma daha oynanacak.