Bu akşam maç var mı? Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Kasım günün maçları

19:2528/11/2025, Cuma
Futbolda günün programı
Futbolda günün programı

28 Kasım 2025 Cuma gününün maç programı belli oldu. Süper Lig’de Kocaelispor–Gençlerbirliği maçıyla başlayan heyecan, 1. Lig ve Avrupa’da LaLiga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 karşılaşmalarıyla devam edecek. Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28 Kasım Cuma gününün maç takvimi.

28 Kasım 2025 Cuma gününün maç takvimi belli oldu. Süper Lig’den 1. Lig’e, Avrupa’nın dev liglerinden Portekiz Premier Ligi’ne kadar birçok kritik karşılaşma bu akşam ekranlara geliyor. Haftanın açılış maçında Kocaelispor – Gençlerbirliği mücadelesi sahne alırken, Trendyol 1. Lig’de iki önemli karşılaşma daha oynanacak.


BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig’in 14. haftasında heyecan yükselirken, futbolseverleri Avrupa’da da yoğun bir program bekliyor. LaLiga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1’de birbirinden önemli maçlar TSİ gece saatlerine kadar devam edecek. Aşağıda bugünün maç programını saatleriyle birlikte bulabilirsiniz.


28 KASIM 2025 CUMA - GÜNÜN MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig

20:00 | Kocaelispor - Gençlerbirliği

Trendyol 1. Lig

17:00 | Amed SK - Esenler Erokspor

20:00 | Pendikspor - Manisa FK

La Liga

23:00 | Getafe - Elche

Serie A

22:45 | Como - Sassuolo

Ligue 1

22:45 | Metz - Rennes

Bundesliga

22:30 | Mönchengladbach - Leipzig

Portekiz Premier Ligi

23:15 | Vitória Guimarães - AVS

