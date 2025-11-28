Bu akşam maç var mı? Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda? 28 Kasım günün maçları

28 Kasım 2025 Cuma gününün maç programı belli oldu. Süper Lig’de Kocaelispor–Gençlerbirliği maçıyla başlayan heyecan, 1. Lig ve Avrupa’da LaLiga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 karşılaşmalarıyla devam edecek. Bu akşam hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 28 Kasım Cuma gününün maç takvimi.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig’in 14. haftasında heyecan yükselirken, futbolseverleri Avrupa’da da yoğun bir program bekliyor. LaLiga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1’de birbirinden önemli maçlar TSİ gece saatlerine kadar devam edecek. Aşağıda bugünün maç programını saatleriyle birlikte bulabilirsiniz.
20:00 | Kocaelispor - Gençlerbirliği
17:00 | Amed SK - Esenler Erokspor
20:00 | Pendikspor - Manisa FK
23:00 | Getafe - Elche
22:45 | Como - Sassuolo
22:45 | Metz - Rennes
22:30 | Mönchengladbach - Leipzig
23:15 | Vitória Guimarães - AVS