Özgün Spor Toto 1 Ligde 2 devre heyecanı başlıyor
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Spor Toto 1. Lig’de 2. devre heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig’de 2. devre heyecanı başlıyor. Bu hafta cuma günüyle birlikte başlayacak olan 20. haftada heyecanlı ve rekabetçi maçlara konuk olacağız. Haftanın açılış maçını lider Eyüpspor yapacak. 2. sırada bulunan Yılport Samsunspor ise Cumartesi günü evinde oynayacak. Peki Spor Toto 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte haftanın fikstürü ve puan durumu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu hafta Spor Toto 1. Lig’de hangi maçlar var?
Bu hafta Spor Toto 1. Lig’de hangi maçlar var?

Spor Toto 1. Lig ikinci devre heyecanına sayılı günler kaldı. Haftanın açılış maçında lider Eyüpspor deplasmanda oynayacak. İşte fikstür.

SPOR TOTO 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

13.01.2023 20:00 ALTAŞ DENİZLİSPOR - EYÜPSPOR

14.01.2023 13:30 DYOREX BOLUSPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ

14.01.2023 13:30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

14.01.2023 16:00 YILPORT SAMSUNSPOR - ALTAY

14.01.2023 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - SAKARYASPOR A.Ş.

15.01.2023 13:30 TUZLASPOR A.Ş. - ADANASPOR A.Ş.

15.01.2023 16:00 YENİ MALATYASPOR - BODRUMSPOR A.Ş.

15.01.2023 19:00 ALTINORDU - GENÇLERBİRLİĞİ

16.01.2023 20:00 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ERZURUMSPOR FK

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU


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