Spor Toto 1. Lig’de 2. devre heyecanı başlıyor

Spor Toto 1. Lig ikinci devre heyecanına sayılı günler kaldı. Haftanın açılış maçında lider Eyüpspor deplasmanda oynayacak. İşte fikstür.
SPOR TOTO 1. LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
13.01.2023 20:00 ALTAŞ DENİZLİSPOR - EYÜPSPOR
14.01.2023 13:30 DYOREX BOLUSPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
14.01.2023 13:30 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
14.01.2023 16:00 YILPORT SAMSUNSPOR - ALTAY
14.01.2023 19:00 GÖZTEPE A.Ş. - SAKARYASPOR A.Ş.
15.01.2023 13:30 TUZLASPOR A.Ş. - ADANASPOR A.Ş.
15.01.2023 16:00 YENİ MALATYASPOR - BODRUMSPOR A.Ş.
15.01.2023 19:00 ALTINORDU - GENÇLERBİRLİĞİ
16.01.2023 20:00 PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - ERZURUMSPOR FK
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU