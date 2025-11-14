Bu telefonlar yarından itibaren WhatsApp kullanamayacak: İşte erişim sağlanamayacak telefonlar Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei...

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 15 Kasım itibarıyla birçok eski akıllı telefonda kullanılabilirliğini sonlandıracak. İşte WhatsApp'ı kullanamayacak telefon modelleri.
Uygulamanın geliştirici ekibi, yeni güncellemeler ve özellikler nedeniyle bazı eski telefon modellerinin bu yenilikleri destekleyemeyeceğini açıkladı. Bu durum, özellikle 2016 yılında piyasaya sürülen cihazlar için geçerli olacak. WhatsApp, bu telefonlar için artık güncelleme desteği sağlamayacak ve bu cihazlar, zamanla uygulamayı kullanamayacak.
WhatsApp’a veda edecek telefon modelleri
15 Kasım'dan itibaren WhatsApp, eski Android ve iOS cihazlarda erişilemez hale gelecek. Şirketin açıklamasına göre, donanım yetersizlikleri nedeniyle eski telefonlar son güncellemeleri almayacak ve sonuçta uygulama tamamen kullanılmaz olacak. WhatsApp kullanıcıları, telefonlarına gelen bu son güncellemeleri aldıktan sonra, uygulamanın gelecekteki özelliklerinden faydalanamayacaklar.
İşte WhatsApp’a erişemeyecek olan telefon modelleri:
Huawei Mate 9 Pro
Samsung Galaxy S7
Xiaomi Mi Note 2
HTC 10 evo
Sony Xperia XZ
Xiaomi Mi 5 Pro
Samsung Galaxy C9 Pro
iPhone 6
iPhone 6s
Bu telefonlar, eski tarihli donanım ve yazılım uyumsuzluğu nedeniyle WhatsApp’ın en yeni sürümlerini alamayacak. Kullanıcılar, zamanla bu cihazlarda WhatsApp’ı açamayacak ve uygulamanın sunduğu yeni özelliklere erişemeyecekler.
WhatsApp kullanıcıları ne yapmalı?
Eski telefon kullanan WhatsApp kullanıcılarının, yeni telefon modellerine geçmeleri gerekebilir. Ayrıca, telefonlarını güncel tutmak isteyen kullanıcılar için, WhatsApp’ın en iyi performansı sunduğu modelleri tercih etmeleri öneriliyor. WhatsApp’ın gelecekteki güncellemelerinden faydalanmak ve uygulamanın kesintisiz kullanımını sağlamak adına, bu telefonlar için alternatif cihazların gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor.