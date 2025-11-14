Yeni Şafak
Bu telefonlar yarından itibaren WhatsApp kullanamayacak: İşte erişim sağlanamayacak telefonlar Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei...

23:3914/11/2025, Cuma
Bu telefonlar yarından itibaren WhatsApp kullanamayacak
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 15 Kasım itibarıyla birçok eski akıllı telefonda kullanılabilirliğini sonlandıracak. İşte WhatsApp'ı kullanamayacak telefon modelleri.

Uygulamanın geliştirici ekibi, yeni güncellemeler ve özellikler nedeniyle bazı eski telefon modellerinin bu yenilikleri destekleyemeyeceğini açıkladı. Bu durum, özellikle 2016 yılında piyasaya sürülen cihazlar için geçerli olacak. WhatsApp, bu telefonlar için artık güncelleme desteği sağlamayacak ve bu cihazlar, zamanla uygulamayı kullanamayacak.


WhatsApp’a veda edecek telefon modelleri

15 Kasım'dan itibaren WhatsApp, eski Android ve iOS cihazlarda erişilemez hale gelecek. Şirketin açıklamasına göre, donanım yetersizlikleri nedeniyle eski telefonlar son güncellemeleri almayacak ve sonuçta uygulama tamamen kullanılmaz olacak. WhatsApp kullanıcıları, telefonlarına gelen bu son güncellemeleri aldıktan sonra, uygulamanın gelecekteki özelliklerinden faydalanamayacaklar.


İşte WhatsApp’a erişemeyecek olan telefon modelleri:

Android Cihazlar:

Huawei Mate 9 Pro

Samsung Galaxy S7

Xiaomi Mi Note 2

HTC 10 evo

Sony Xperia XZ

Xiaomi Mi 5 Pro

Samsung Galaxy C9 Pro

iOS Cihazlar:

iPhone 6

iPhone 6s

Bu telefonlar, eski tarihli donanım ve yazılım uyumsuzluğu nedeniyle WhatsApp’ın en yeni sürümlerini alamayacak. Kullanıcılar, zamanla bu cihazlarda WhatsApp’ı açamayacak ve uygulamanın sunduğu yeni özelliklere erişemeyecekler.


WhatsApp kullanıcıları ne yapmalı?

Eski telefon kullanan WhatsApp kullanıcılarının, yeni telefon modellerine geçmeleri gerekebilir. Ayrıca, telefonlarını güncel tutmak isteyen kullanıcılar için, WhatsApp’ın en iyi performansı sunduğu modelleri tercih etmeleri öneriliyor. WhatsApp’ın gelecekteki güncellemelerinden faydalanmak ve uygulamanın kesintisiz kullanımını sağlamak adına, bu telefonlar için alternatif cihazların gözden geçirilmesi büyük önem taşıyor.

