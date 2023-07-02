Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte Türkiye alt liglerinin günlük olarak maç programını hazırladık. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 2 Temmuz 2023 Pazar maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (2 Temmuz 2023 Pazar)

13:00 Yokohama Marinos - Shonan Bellmar Japonya J1 Ligi Japonya J League Youtube 17:00 RSV Eintracht - Hertha Berlin Hazırlık Maçı Hertha Berlin Youtube 19:00 İngiltere - Portekiz UEFA U21 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv 22:00 Botafogo RJ - Vasco Da Gama Brezilya Serie A Smart Spor HD Spor Smart 22:00 Fransa - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv 23:00 Colon - Racing Club Arjantin Primera Division Smart Spor 2 Spor Smart 2

2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?