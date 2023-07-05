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Bugün kimin maçı var? 5 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası maçları devam ediyor. Avrupa 21 yaş atı Futbol Şampiyonası’nda Ukrayna, Fransa’yı 3-1 yenerek yarı finalde İspanya ile eşleşti. Arjantin Premier Ligi maçında ise Colon sahasında Racing Club’a 4-0 yenildi. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 5 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı ve fikstürü.

09:56 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte Türkiye alt liglerinin günlük olarak maç programını hazırladık. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 5 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (5 Temmuz 2023 Çarşamba)

  1. 10:00 Belarus - Türkiye FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
  2. 11:00 Galatasaray Antrenman GS TV
  3. 12:30 İtalya - Estonya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
  4. 15:00 Dinamo Kiev - Dinamo Bükreş Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube
  5. 16:00 İsmail Kartal İmza Töreni FB TV
  6. 16:30 Portekiz - Almanya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
  7. 17:45 Azerbaycan - Moldova FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
  8. 19:00 İspanya - Ukrayna FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
  9. 19:00 İsrail - İngiltere UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv
  10. 19:00 Hull City - Galatasaray Hazırlık Maçı TV8
  11. 22:00 İspanya - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv

2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig'de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile TFF 1. Lig'in başlangıç tarihini belirlemiştir. Alınan karara göre Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacaktır. Sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

Beşiktaş transfer haberleri: 9 oyuncunun sözleşmesi sona erdi, stoper için kollar sıvandı
Beşiktaş transfer haberleri: 9 oyuncunun sözleşmesi sona erdi, stoper için kollar sıvandı

Beşiktaş transfer haberleri, transfer listesiyle ilgili bilgileri ve son dakika Beşiktaş transfer bilgilerini bulabileceğiniz Beşiktaş transfer sayfası. Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, takımdan ayrılabileceği ileri sürülen Ersin Destanoğlu'nun kadroda tutulması konusunda fikir birliğine vardı. Beşiktaş'ta 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi biten isimler de belli oldu. Siyah beyazlı ekibin transfer listesinde Joe Aribo, Daler Kuzyaev, Ibrahima Diallo gibi isimler yer alıyor. Beşiktaş, savunma hattına yapacağı takviyelerin üzerine yoğunlaştı. Beşiktaş'ta stoper transferi için ise iki isim öne çıkıyor. Peki Beşiktaş’ta giden, kalan, gelenler kimler? Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular hangileri? İşte Beşiktaş transfer listesi.

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#bugünkü maçlar
#UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
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