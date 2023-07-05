Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçları ile birlikte Türkiye alt liglerinin günlük olarak maç programını hazırladık. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 5 Temmuz 2023 Çarşamba maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (5 Temmuz 2023 Çarşamba)

10:00 Belarus - Türkiye FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport 11:00 Galatasaray Antrenman GS TV 12:30 İtalya - Estonya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport 15:00 Dinamo Kiev - Dinamo Bükreş Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube 16:00 İsmail Kartal İmza Töreni FB TV 16:30 Portekiz - Almanya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport 17:45 Azerbaycan - Moldova FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport 19:00 İspanya - Ukrayna FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport 19:00 İsrail - İngiltere UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv 19:00 Hull City - Galatasaray Hazırlık Maçı TV8 22:00 İspanya - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv

2023-2024 yaz transfer dönemi ne zaman bitecek?

Süper Lig’de 2022-2023 sezonu sona erdi ve gelecek sezonun hazırlıkları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Türkiye Futbol Federasonu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini açıkladı. Bu doğrultuda Türkiye'de yaz transfer dönemi 26 Haziran 2024'te başladı. Yaz dönemi transfer sezonu 15 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Kış transfer dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayacak ve 9 Şubat'ta bitecek.

2023-2024 sezonu ne zaman başlayacak?